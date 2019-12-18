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金子半之助「帝王蟹天丼」再登場！還送「整隻帝王蟹」

2019-12-18 00:22聯合報 記者陳睿中／即時報導

為迎接耶誕、跨年，金子半之助10月時曾經在台推出的「帝王蟹天丼」，自12月18日起正式回歸，並且於全台門市限量供應。另外為慶祝佳節與獲獎肯定，金子半之助還加碼推出打卡抽獎活動，幸運民眾有機會獲得整隻的「智利帝王蟹」。

金子半之助所推出的「帝王蟹天丼」，選用智利進口的帝王蟹，取蟹螯或蟹腳作為主角（隨機出餐），再搭配青龍、舞菇、海苔、半熟蛋等佐料，淋上百年醬汁後上桌。食用時不只可以品嚐帝王蟹原味，還可沾著半熟蛋液增添滑順感，甚至可挖出蟹肉，做成蟹肉蓋飯。原價每碗1,250元，優惠價720元

儘管號稱是金子半之助史上最貴的天丼，但是採限量、限店供應的帝王蟹天丼在10月初登場的開賣首日，僅短短2小時就販售完畢。今年自12月18日起，金子半之助特別於全台6間門市同步開始供應，讓更多民眾可以品嚐到帝王蟹的滋味。為慶祝連續6屆榮獲日本全國丼最高榮譽「天丼部門金賞獎」，12月18日至1月8日期間，官方臉書也推出打卡貼文活動，點購帝王蟹天丼並打卡者，就有機會抽中整隻的「智利帝王蟹」。

另外自12月18日起，微風北車、林口三井、台中港三井等3間門市，將限店推出包含3隻鳳尾蝦的「海老咖哩天丼」，每份240元。在12月18日至1月8日期間，還有包含江戶前天丼、海老咖哩天丼，2杯氣泡飲及2碗味噌湯的耶誕雙人套餐，原價920元，優惠價780元。

金子半之助將於12月18日起，再度推出「帝王蟹天丼」。圖／金子半之助提供
金子半之助將於12月18日起，再度推出「帝王蟹天丼」。圖／金子半之助提供
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