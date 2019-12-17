魚露漬紅蟳、西瓜佐魚酥！Baan「曼谷隱藏菜單」辣上桌

來自泰國、獲得曼谷米其林餐盤推薦的「Baan」，為慶祝台北店滿週年，即日起在台新推出雙色西瓜佐魚酥、魚露漬紅蟳等曼谷本店的私房料理。另外Baan也與Pc Home合作，推出3款泰式即時火鍋湯底，除有開賣優惠，還可享第2件半價。

泰國主廚Chef Ton在曼谷所開設的「Le Du」餐廳，名列「2019亞洲50最佳餐廳」第20位，並獲得曼谷米其林指南的一星肯定。為了傳承回憶中從小吃到大的家庭料理，Chef Ton在泰國創立Baan，提供數十道泰國家常料理，也獲得曼谷米其林指南的餐盤推薦。在2018年12月，Baan正式來台開設首間海外分店。

本次Baan在台所推出的新菜，乃是連曼谷店菜單上都沒有、熟客才知道的私房隱藏菜單。看似打卡甜點的「雙色西瓜佐魚酥」，是將泰皇拉瑪五世皇所發明的料理老菜新作，藉由甘甜清爽的雙色西瓜，搭配鹹中帶微腥的鱧魚乾，在衝突中創造出鹹甜共存的平衡，每份280元。至於「香蘭葉包雞」雖是街頭小吃，但卻透過多種辛香料，經過一連串去腥、醃製、油炸的手法上桌，帶來親切的南亞滋味，每份320元。

另一道「魚露漬紅蟳」，最初是泰國東海岸的漁夫料理，如今已是泰國代表性的街頭小吃。以透過魚露、椰糖、黑蒜頭等佐料醃漬、充分入味的生螃蟹為主角，十分下飯，時價。至於「香炒海瓜子假蒟葉咖哩」、「鳥眼椒炒蝦」等海鮮料理，同樣也是辛香開胃的泰式家常料理，透過數種台灣少用的香料香氣，也增添菜色的異國風采。