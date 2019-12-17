「喊水會結凍」的宗教領袖、富商愛表 平價到讓人跌破眼鏡

天主教教宗方濟各的愛表價值不到千元，凸顯他貼近人民的作風。圖／法新社 分享 facebook

即使智慧手機越來越普遍，但腕表的功能仍舊沒被取代，如同星宇航空董座與韓流巨星權志龍都以G-Shock表陪伴他們在職場上越過重重挑戰一樣。「喊水會結凍」的教宗方濟各與TODS集團總裁，也都只配戴平價表款出席不同場合，誰說名人必定會配戴高級腕表呢！

擁有上億信徒的天主教教宗方濟各前一陣子到亞洲進行訪問，所到之處無不收到歡迎，這位世人景仰的宗教領袖，動見觀瞻都是焦點。出訪日本時更是入境隨俗，穿上印有他肖像的動漫「法披」，櫻花粉的配色加上略為福態的體型，讓網友封他為「史上最萌教宗」。而作為首位拉丁裔的教宗，所選擇配戴的腕表也僅僅是520元的Casio塑料腕表，自2013年就任聖職以來都不曾改變過，展現他貼近人民的作風。Casio在2002年就推出了這系列表款，是學生表的熱門款式，是簡約、經典的基本必備款。表帶採用服貼且輕量的樹脂材質，並搭配生活防水，日常生活的下雨、洗手也不必擔心。

TODS集團總裁Diego della Valle先生，也是SWATCH的粉絲。圖／路透 分享 facebook

另外，義大利精品集團TODS的總裁Diego della Valle先生，雖然也有不少百萬元等級的名表，不過之前在公開場合現身時，他搭配的是SWATCH的寶藍色塑料表，價格不超過60美元，與他近14億美元的身價相比，讓人大感意外。SWATCH這只2010年就推出的經典款式，屬於UP-WIND系列，表盤配置簡單容易辨時，輕量又時髦，的確適合不同的場合使用。

Casio MQ-24-7B腕表，重約20克，520元。圖／摘自Casio官網 分享 facebook