玩日本一站搞定 WAmazing送你免費SIM卡 JR PASS快速取

最近又是滑雪季了，每天打開臉書動態牆，都被各種旅日、滑雪照洗版，想要日本旅行說走就走，透過訪日旅遊服務新創平台「WAmazing」推出的新功能，一站就能將住宿、體驗、交通、購物、滑雪、免費SIM卡全都搞定！

迎接冬季滑雪、溫泉旅遊旺季，以及2020年東京奧運旅日商機，除了原本就有的免費SIM卡、體驗行程、滑雪旅行之外，WAmazing再推出三大創新服務，包括溫泉旅宿自由訂，以及JR鐵路周遊券獨家授權販賣、以及日本國內首家免稅線上購物，幫助外籍旅客更輕鬆走遍日本各地。

WAmazing精選日本各地21處溫泉勝地、330家以上溫泉旅宿推出網上預約服務，針對日本溫泉旅宿常因中文資訊少、無法溝通或是交通不便等痛點，提供三大亮點服務，包含豐富晚餐種類可挑選、車站到住宿專車迎接、私人湯屋預定，即使不諳日文者，也能自在地享受溫泉美景。

而在旅遊旺季經常需要漫長排隊等待換票的JR PASS日本鐵路周遊券，WAmazing也攜手JR集團，為訪日外國遊客提供JR西日本、JR東日本交通票券預定服務，旅客可事先於網站預約，並在抵達指場機場後於特設機台憑QR CODE快速取票。

另外，遊日不可錯過的購物行程，WAmazing也提供線上選購免稅商品，出境時於機場領取的貼心服務。目前共有化妝品、美容儀器、健康食品、點心四大類、計300品項商品，可於仙台機場、羽田機場及成田機場的專用櫃檯提貨，預計未來將會陸續新增商品與合作機場數量。