影／火雞音樂派對走進桃機 祝福旅客幸福過耶誕

新東陽公司17日在桃園機場舉行火雞音樂派對，邀請「狂美交響管樂團」演出多首耶誕樂曲，主辦單位在現場準備火雞料理跟雞尾酒等，提供來賓及旅客享用，讓旅客在悠揚的音樂及美食饗宴中，提前歡度耶誕佳節。

這項定名為「狂響聖誕 奇幻管樂派對」的活動，17日下午3時在桃園機場第1航廈出境大廳3樓舉行，由新東陽公司總經理麥升陽主持，桃園機場公司副總經理李建國、桃園機場公司副總經理但昭璧、桃園機場航空公司聯席會主席王國安等來賓出席，現場由新東陽的員工身穿耶誕裝飾，分送禮品給來賓及旅客，展現濃濃的耶誕味。

這次管樂派對活動，新東陽公司邀請桃園市在地傑出的演藝團隊「狂美交響管樂團」演出，搭配女高音陳慧如跟男中音張淳菡兩位聲樂博士，同台表演「Jingle Bells Fantasy」、「White Christmas」及「A Merry Mozart Christmas」等多首膾炙人口的聖誕樂曲。

樂團創辦人兼指揮謝韋民表示，團員畢業於海內外各音樂學院，音樂派對中為來賓及旅客帶來多首耶誕樂曲，管樂團以精湛的演奏技術跟彼此的好默契贏得如雷掌聲，來賓及旅客還要求安可曲。

新東陽公司邀請清華大學飲品社的學生到派對現場，特調3款雞尾酒提供給來賓及旅客享用，美食美酒組合讓人齒頰留香，在耶誕樂音繚繞中品嚐美味佳餚，火雞洋芋沙拉、芥末子小漢堡等共4種的火雞創意料理，由火雞肉跟不同蔬菜的新奇組合十分受歡迎，讓年輕學子有一展長才的機會。