好丘期間限定「小島鬆餅店」 將四款特色島嶼端上桌

為迎接新的一年，聚集對台灣「島嶼」的美好生活想像，主推本土食材的「好丘信義店」將於12/18起，展開期間限定企劃「小島鬆餅店」，推出海景島嶼鮮明對比的「小島鬆餅」，打造出四座各擁有截然不同面貌和風味的創意甜點。此外，「小島鬆餅店」從餐點視覺到空間佈置與《台北插畫藝術節》×《いくいく小高潮色計事务所》合作，以「小島小民」為主題，營造出好吃、好看、好拍、好玩的用餐體驗。

位於四四南村的好丘信義店，以富有台灣海味小吃特色的「海線」貝果堡、以台灣高山為名的「山系」剉冰等特色餐點，深受到國內外的消費者歡迎。期間限定的「小島鬆餅店」，主打融合經典法式吐司工法特製的餅皮，以雞蛋浸泡16小時充分吸收蛋液，最後再香烤至金黃才盛料擺盤。四款東茶島（煎茶）、西橘島（柑橘）、南蕉島（香蕉）與季節限定的北莓島（草莓），將新鮮果物與自家熬煮醬汁層層堆疊，還有小船、小樹等可愛造景，特製成小島飄在海洋的特色擺盤。

12/18起，凡點購任一口味小島鬆餅，即可獲得「小島小民餐墊小海報」乙張，用餐完後參與店內插畫創作，畫出對自己島嶼的美好想像，還有機會免費獲得5張小島鬆餅免費兌換卷。

好丘「小島鬆餅店」

地點：台北市信義區松勤街54號（好丘信義店）