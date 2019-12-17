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佟麗婭飄仙氣戴寶格麗話題新作 網：超美、人美、珠寶美

2019-12-17 17:39聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動...
中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動。圖／摘自微博
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義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）正式推出全新的Fiorever系列珠寶作品，延續了「八瓣」花卉的特色，中國女星佟麗婭更在日前率先配戴演繹，獲得網友一致好評，回應說「超美、人美、珠寶美」。而路易威登（Louis Vuitton）也選在此刻，呈現新款Idylle Blossom珠寶系列，同樣融入了Monogram圖騰，打造適合日常配戴的珠寶。

中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動...
中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動。圖／摘自微博
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Fiorever是寶格麗旗下經典的系列之一，招牌的特色就是加入了八瓣花的設計，其靈感可追溯到龐貝古城上的壁畫。而全新的系列也再度以此為主題，利用不同組合排列的方式，塑造出八瓣花的印象，今年還首度使用黃鑽於作品中，創造包含手環、項鍊、耳環及戒指的單品。同時花型也微調過，讓包圍黃鑽的配鑽能夠烘托出主石的特別之處，蓬勃盛開花朵形狀，也呼應了真實花朵的樣態。中國女星佟麗婭在日前就先配戴了全新的Fiorever系列珠寶，現身電影節活動，自帶仙氣的待搭配法，更獲得網友們的推崇。

中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動...
中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動。圖／摘自微博
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中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動...
中國女星佟麗婭日前配戴寶格麗Fiorever系列耳環、項鍊與戒指，出席電影節活動。圖／摘自微博
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推出新珠寶作品的還有Louis Vuitton，設計師把自1896年問世的經典Monogram花卉圖騰，加上鑽石作襯托，打造出全新的Idylle Blossom珠寶。Louis Vuitton提升了奢華感，但保持了輕盈的特性，而且雙排設計戒指與手環，可直接層疊配戴，或分拆配戴。每一個Monogram圖騰均有玫瑰金、黃金或白金的選擇，獨特的單邊鍊式耳環，更為此系列妝點出趣味與時尚風格。而長版項鍊鏤空墜飾猶如護身信物，鑲上大量鑽石將Monogram圖騰圍繞其中，可直接配戴，或繞兩圈之後配戴，更適合日常造型點綴。

寶格麗Fiorever系列白K金鑽石手鍊，共鑲嵌888顆鑽石，約177萬4,00...
寶格麗Fiorever系列白K金鑽石手鍊，共鑲嵌888顆鑽石，約177萬4,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Fiorever系列玫瑰金鑽石長鍊，中心主石重約0.7克拉，約158萬4,...
寶格麗Fiorever系列玫瑰金鑽石長鍊，中心主石重約0.7克拉，約158萬4,000元。圖／BVLGARI提供
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路易威登Idylle Blossom系列18K金手環，約43萬5,000元。圖／...
路易威登Idylle Blossom系列18K金手環，約43萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
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寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，價格店洽。圖／BVLGARI提供
寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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路易威登Idylle Blossom系列鑽石項鍊，約38萬8,000元。圖／Lo...
路易威登Idylle Blossom系列鑽石項鍊，約38萬8,000元。圖／Louis Vuitton提供
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寶格麗Fiorever系列頂級鑽石項鍊，鑽石總重約4.6克拉，約301萬元。圖／...
寶格麗Fiorever系列頂級鑽石項鍊，鑽石總重約4.6克拉，約301萬元。圖／BVLGARI提供
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