戴上變精靈、手上能放煙火！Trollbeads精靈珠耶誕新品

每個人都可以是精靈！來自丹麥，創立於1976年的寶石精靈珠品牌Trollbeads，以神秘魔法、奇幻神話，美妙大自然與各種文化為靈感，有著超過90位的設計藝術大師，將最頂級的質材，包括黃金、純銀、天然寶石與威尼斯Murano琉璃等，打造屬於個人專屬的女神級飾品。

耶誕節要到了，又是一個送溫馨、暖心的季節。Trollbeads推出冬季日月星辰系列，像是天上高掛的光芒「月亮」，如同一盞不熄滅的愛，帶著滿滿的浪漫祝福，暖心的問候，把思念快遞給自己，也將這樣的祝福贈與它人，倍感溫馨。

夢幻項鍊設計代表月亮和星星，純銀月亮綴飾擁抱著項鍊上的孔雀珍珠，細緻滾動，就像是揮灑著光影的愛意，趁著節慶勇敢的告白吧。

限量「萬紫千紅精靈珠」添加銅砂於琉璃設計中，就如同跨年時的綻放煙火，戴在手上的萬紫千紅精靈珠，就像是捕捉了煙火的天空，為新的一年帶來更多的美好，也為自己承諾，迎向新的自己。

捕捉不到天上的星星月亮，但Ragnar R.Jørgensen以美麗的心靈概念設計了摯愛系列，將包含心型純銀吊墜、戒指和耳環，包裹著滿滿的愛意，把最純粹的愛，展現在這耶誕季節，是最棒、最溫馨的時刻。