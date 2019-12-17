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戴上變精靈、手上能放煙火！Trollbeads精靈珠耶誕新品

2019-12-17 17:25聯合報 記者劉小川／台北即時報導

每個人都可以是精靈！來自丹麥，創立於1976年的寶石精靈珠品牌Trollbeads，以神秘魔法、奇幻神話，美妙大自然與各種文化為靈感，有著超過90位的設計藝術大師，將最頂級的質材，包括黃金、純銀、天然寶石與威尼斯Murano琉璃等，打造屬於個人專屬的女神級飾品。

耶誕節要到了，又是一個送溫馨、暖心的季節。Trollbeads推出冬季日月星辰系列，像是天上高掛的光芒「月亮」，如同一盞不熄滅的愛，帶著滿滿的浪漫祝福，暖心的問候，把思念快遞給自己，也將這樣的祝福贈與它人，倍感溫馨。

夢幻項鍊設計代表月亮和星星，純銀月亮綴飾擁抱著項鍊上的孔雀珍珠，細緻滾動，就像是揮灑著光影的愛意，趁著節慶勇敢的告白吧。

限量「萬紫千紅精靈珠」添加銅砂於琉璃設計中，就如同跨年時的綻放煙火，戴在手上的萬紫千紅精靈珠，就像是捕捉了煙火的天空，為新的一年帶來更多的美好，也為自己承諾，迎向新的自己。

捕捉不到天上的星星月亮，但Ragnar R.Jørgensen以美麗的心靈概念設計了摯愛系列，將包含心型純銀吊墜、戒指和耳環，包裹著滿滿的愛意，把最純粹的愛，展現在這耶誕季節，是最棒、最溫馨的時刻。

Trollbeads也推出「限量聖誕璀璨绮想」燦金希望琉璃精靈珠，和耶誕爺爺字母組合，用創意及奢華浪漫，為自己搭配出最多的歡趣，也為收到禮物的人更多份驚喜。

Trollbeads 2019年 冬季日月星辰系列，讓你擁抱入月。圖／Troll...
Trollbeads 2019年 冬季日月星辰系列，讓你擁抱入月。圖／Trollbeads提供
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Trollbeads 2019年 冬季日月星辰系列，不只為自己增添希望，收禮的人...
Trollbeads 2019年 冬季日月星辰系列，不只為自己增添希望，收禮的人更能感受溫馨。圖／Trollbeads提供
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Trollbeads將歡慶的跨年煙火，如同瞬間的天空捕捉，為嶄新的一年開啟新希望...
Trollbeads將歡慶的跨年煙火，如同瞬間的天空捕捉，為嶄新的一年開啟新希望。圖／Trollbeads提供
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Trollbeads冬季絕美系列精靈珠，冷冽氣質立刻升溫，敲響歡樂聖誕綺想。圖／...
Trollbeads冬季絕美系列精靈珠，冷冽氣質立刻升溫，敲響歡樂聖誕綺想。圖／Trollbeads提供
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