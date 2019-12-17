限量300條！PAUL耶誕限定「莓果樹幹夏洛特」只融你口不融你手

12月邁入尾聲，眾所期待的耶誕佳節即將到來，女孩們快約起閨蜜大啖美味甜點午茶，為今年畫上完美句點。烘焙品牌PAUL延續傳統，選用草莓、抹茶等經典元素入饌，推出多樣限定款蛋糕及麵包，緊緊抓住粉絲眼球。

冬季限定「莓果樹幹夏洛特」選用手指餅乾及蛋白海綿蛋糕製作，內餡夾入特製「BAVAROISE/奶香蛋黃餡」，最後擺上時令草莓和藍莓妝點，法國直送限量300條，12月19日於PAUL台北仁愛店、新竹巨城店限定販售，吸引粉絲搶購，一口咬下奶黃香氣直衝腦門，草莓酸甜滋味充斥口中，手指餅乾入口即化，在口中迸發新滋味。抹茶控最愛「抹茶雪森林」選用日本靜岡抹茶、白巧克力、鮮奶油製成抹茶甘那許，內層裹入扎實的紅豆餡料，出餐前擠上抹茶鮮奶油點綴，視覺感十足，初嚐茶香沿舌尖蔓延，尾韻苦中帶甜滋味令人著迷。

特色「聖誕咕咕霍夫」以討喜外型著稱，源自法國亞爾薩斯地區，外型近似男孩的圓邊帽設計。今年推出兩款「雪花莓果」、「核果巧克」咕咕霍夫，其中「雪花莓果」主廚先以奶油、雞蛋製作麵糰，加入巧克力卡士達醬，上方點綴榛果、藍莓及紅醋栗等裝飾，視覺味覺都滿足。期間限定版「大馬卡紅」添加馬達加斯加香草內餡，多層次口感令人驚艷。