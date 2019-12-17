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冬至吃湯圓三冠王夯賣！網友曬草莓煉乳、流沙必吃新選

2019-12-17 16:59聯合報 記者何雅玲／即時報導

冬至就是要吃湯圓！根據超市量販業者的銷售統計，桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，是賣場熱賣前三名的湯圓，顯見經典傳統口味依舊最受消費者青睞。經典傳統口味之外，廠商近幾年也不斷推出特色新口味，像是義美草莓煉乳湯圓、桂冠流沙湯圓等，開賣以來即掀起臉書、Instagram曬湯圓熱潮。

迎接12月22日冬至，全聯福利中心除了推出經典三冠王口味優惠外，也開賣多款特色湯圓搶市，如擁有甜美粉色外皮與草莓煉乳酸甜內餡的義美草莓煉乳湯圓，以及咬一口會爆出金黃奶香內餡的桂冠流沙湯圓，還有渾圓可愛的桂冠辻利抹茶包餡小湯圓、義美奶茶湯圓等。另有讓消費者在家即可輕鬆享用幸福甜蜜滋味的桂冠港式/辻利日式雙享甜湯組，每款皆好吃好看又好拍。

全聯表示，2018年一整年湯圓賣出約580萬包，其中，冬至一天就賣出56萬盒湯圓，整個檔期更賣出210萬盒，而熱銷前三名就占整體銷量約六成，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味。至於創新口味風潮則是自三年前起，流行的主因之一是不僅能在家當作主食、飯後甜點，還可當成辦公室的下午茶享用，像是今年推出的「義美草莓煉乳湯圓」、「桂冠流沙湯圓」等，建議可搭選使用100%友善栽種老鷹紅豆原料的「老鷹紅豆湯」。

湯圓除了買回家煮，還能用PXGO！線上購送禮表心意，與遠方的親朋好友分享溫暖。全聯表示，PXGO！線上購自十月底上線以來，最受到消費者喜愛的就是分批取貨服務，不僅能團購享優惠，還可轉贈親朋好友並於全台千家門市取貨。目前分批取貨的消費占比已超過80%，而品項數也持續增加中，目前已有約50個，最近則新增如桂冠湯圓、雅方羊肉爐、淮山蓮子燉土雞等熱銷夯品，其中桂冠湯圓三支品項才開賣一周就已賣破5000盒(每次需購買5盒，特價179元)。

家樂福觀察冬至湯圓還是以桂冠與義美湯圓最熱賣，其中芝麻、花生口味最受歡迎，特別一提的是12月初剛推出的義美草莓煉乳湯圓，一推出就衝上熱銷排，受歡迎的程度僅次於芝麻、花生。今年家樂福推介的優惠組合，首推桂冠雙享甜湯組，港式(芝麻核桃露+芝麻包餡小湯圓)、日式(栗子紅豆湯+辻利抹茶)，每盒720克售價199元，至於桂冠湯圓則是每包200~300克38元、義美湯圓每包200克38元。

愛買即日起至12月24日推出超過20款湯圓最低74折起，根據今年1至11月的銷售統計，前三名是「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠花生湯圓」和「桂冠鮮肉湯圓」，湯圓之外，包括湯圓周邊的酒釀、即食珍珠、起酥片等商品業績也有六倍成長。愛買今年特別推出「桂冠呷甜甜湯圓組600G(3入)/包」每包售價109元，一次可嘗芝麻、花生和紫糯芝麻三種暢銷口味，想吃超邪惡版湯圓，可將湯圓裹上酥皮放進氣炸鍋，一次可吃到三種口感的起酥湯圓。

全聯桂冠湯圓-芝麻/花生/鮮肉(200克)，即日起至12月22日，特價38元，任...
全聯桂冠湯圓-芝麻/花生/鮮肉(200克)，即日起至12月22日，特價38元，任2盒特價72元。圖/全聯提供
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桂冠雙享甜湯組/日式(栗子紅豆湯+辻利抹茶)，每盒720克199元。圖/家樂福提...
桂冠雙享甜湯組/日式(栗子紅豆湯+辻利抹茶)，每盒720克199元。圖/家樂福提供
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義美拿鐵湯圓(家樂福獨家))每包200克45元。圖/家樂福提供
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中村冷凍起酥片(480克)盒，原價82元、特價79元。圖/愛買提供
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全聯「義美草莓煉乳湯圓」(48元)與「桂冠流沙湯圓」(即日起至12月22日特價5...
全聯「義美草莓煉乳湯圓」(48元)與「桂冠流沙湯圓」(即日起至12月22日特價59元)，開賣以來受到消費者歡迎。圖/全聯提供
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