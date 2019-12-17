快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

最新！2020米其林第12版香港澳門指南出爐，共有16間餐廳獲得新星評級，當中包括2間餐廳獲得米其林三星、3間餐廳獲得米其林二星、11間餐廳獲得米其林一星。

剛剛公佈的《米其林指南香港澳門 2020》完整名單，共有香港澳門254間餐廳及52間酒店獲獎，其中，香港有70間餐廳摘星，澳門共20間餐廳獲星。

「在香港和澳門，本地文化與現代風格共存，創新及傳統融合，打造出具活力的環境，而今年的上榜名單就是港澳在全世界中作為無可替代美食城市的印證。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec在開場致詞時這麼說。「作為首批擁有《米其林指南》的亞洲城市，港澳不斷迎來新餐廳，具歷史的食肆也致力追求進步。從高級餐飲至街頭小食，多年來持續為本地的美食愛好者、旅客及商務旅客帶來美好的旅程。」

今年加入米其林三星行列的是富臨飯店。餐廳老闆楊貫一的招牌菜「阿一鮑魚」赫赫有名，不論是本地食客或世界知名人士皆慕名而至；採用日本乾鮑燜煮數天而成，且由專人主理。同樣獲得米其林三星的「志魂」，餐廳遷到現址後，由著名室內設計師、木材及陶瓷職人聯手，雕琢出精緻的用餐環境，同時保持一貫的食物質素。

除了以上兩家餐廳，在香港，獲得米其林三星的餐廳還包括 Caprice、LAtelier de Joël Robuchon、龍景軒、8½ Otto e Mezzo - Bombana 和唐閣。在澳門，譽瓏軒、天巢法國餐廳及 8 餐廳均維持米其林三星殊榮。

2020上榜名單也有3間餐廳摘下米其林二星（1間在香港、2間在澳門）。在香港，去年首次摘下米其林一星的Arbor，今年晉升至米其林二星。祖籍芬蘭、經驗老到的大廚對食材瞭解透徹，秉持對食材的尊重，嫻熟的法式烹調技術加上北歐精準細緻的態度，令食材的自然滋味得以提升。

位於澳門永利皇宮的「川江月」也首次獲得米其林二星。餐廳由台灣大廚江振誠擔任創意廚藝總監、馬來西亞籍大廚陳茳誔掌廚。廚師曾到四川考察，由前菜開始，無一不展現團隊的無限創意，15道菜的套餐完美展現新派川菜的魅力。

在永利澳門酒店，粵菜高級餐廳永利軒由米其林一星晉升至二星。在2020年名單中，澳門共有7間米其林二星餐廳。

此外，《米其林指南香港澳門2020》共有61間米其林一星餐廳，當中有11間是新上榜或獲晉升，全部位於香港。從這些新上榜餐廳看到這城市提供廣東、上海、泰國、日本、法國等不同料理，在美食方面充滿活力。

《米其林指南香港澳門2020》不可錯過的，還有必比登推介。今年指南中，香港共有65間餐廳獲得必比登推介，而澳門則有7間。這些餐廳都以400港元或400澳門幣提供三道菜美食（不包括飲品）。今年新入選必比登推介的3家餐廳，包括一年四季皆供應蛇羹、亦提供滋補燉湯的蛇王良；由擁有米其林一星餐廳 Arcane 的澳洲籍大廚 Shane Osborn 開設的現代小餐館Cornerstone，以及粵菜小館合時小廚。

《米其林指南香港澳門2020》也羅列了30間街頭小食店，以及93間獲得米其林餐盤推薦的餐廳。

《米其林指南香港澳門 2020》包括：

香港

•7間米其林三星餐廳（包括2間新上榜或獲晉升）

•12間米其林二星餐廳（包括1間獲晉升）

•51間米其林一星餐廳（包括11間新上榜或獲晉升）

•65間必比登推介（包括3間新上榜）

澳門

•3間米其林三星餐廳

•7間米其林二星餐廳（包括2間新上榜或獲晉升）

•10間米其林一星餐廳