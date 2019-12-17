最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

米其林宣布本年度的飲食界盛事是「12月回歸澳門」。最新版《2020米其林指南香港澳門》今天下午在發佈，其中，台灣名廚江振誠領軍的澳門永利皇宮「川江月」今年3月才開幕就拿下二星，這也是在他的餐廳「Restaurant ANDRÉ」之後再度摘下米其林二星。

台灣名廚江振誠所領軍的「川江月」位於澳門永利皇宮，今年3月開幕，等於不到10個月就拿下二星，這也是江振誠首家川菜餐廳，菜色包含川菜的24種味型，被形容「起承轉合如樂曲流動，顛覆過往大家對川菜的印象，讓世人重新認識川菜」。

最新版《2020 米其林指南香港澳門》今在澳門「新濠天地」發布，這也是第12年《米其林指南香港澳門》的頒獎典禮。目前正由《米其林指南》國際總監 Mr. Gwendal Poullennec 公布第12版《米其林指南香港澳門》的上榜名單中，為紀念這重要時刻，大會也將在今晚舉辦一場別開生面的慶祝晚宴，由來自世界各地的星級客席大廚為賓客精心製作多道頂級菜餚。