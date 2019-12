裸穿皮衣！Ella辣拎經典包大秀「是在哈囉」跟上年輕人

義大利時尚品牌TOD’S發表春夏新品系列,請到時尚媽咪Ella陳嘉樺站台,向來人來瘋又自帶效果的Ella以一身皮革裙裝現身,還非常敬業上演「公主轉圈戲」碼展示服裝細節,讓現場笑聲不斷,熱鬧氛圍很符合今天台北高溫的天氣。

別看Ella一身包緊緊,其實皮革夾克內裡除了內衣什麼都沒有。手上拎了一咖TOD’S以全新Logo元素打造的Timeless Bag,腳穿的也是Timeless鞋款,問她自認自己有什麼特質符合「Timeless」永恆經典這個詞?「大概是心境吧!我覺得就是永遠活在當下,保持一種年輕的心情。」講到這她還大秀最近新學的年輕人用語「是在哈囉」、「雨女無瓜」(與你無關)等等,非常得意。

耶誕節即將到來,Ella會和兒子勁寶、老公一起去英國和冰島旅遊,而現在身為老闆的她也對員工非常好,預計員工們也會一起同行。談到耶誕節希望老公買什麼給她?Ella霸氣說:「我是獨立自主的女性,基本上想要什麼都可以自己買。」至於要送什麼給兒子呢?「拜託!他出生在我家就是最好的禮物!」順便還加碼爆料老公對於「耶誕老人才能送禮物」這個傳統很有意見,他最近一直灌輸勁寶除了耶誕老人之外,還有一個穿紅色衣服的叫財神爺,他也會送禮物。」笑翻現場媒體。她也大推TOD’S的耶誕限定系列,對於刻有「I’ll Be with You Every Step of The Way」字句的小皮件愛不釋手。