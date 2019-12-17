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限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27聯合報 記者張芳瑜／即時報導

冬至抗寒，用食補暖胃又暖身！必勝客再次顛覆比薩想像，今年冬天以台式進補料理為靈感，全新推出「冬補麻油赤肉比薩」，超狂創意即將引爆網路洗版熱潮。「冬補麻油赤肉比薩」即日起14天限時快閃開賣、限量售完為止，單點大比薩優惠359元。

必勝客於今年推出一系列充滿話題的新口味，包括「黃金臭豆腐比薩」、「QQ黑糖珍奶比薩」每每都吸引消費者搶買。必勝客再次挑戰味蕾極限，推出冬季快閃、限時14天限量販售的「冬補麻油赤肉比薩」，選用香氣濃郁的胡麻油，遵循古法煸香杏鮑菇、爆量赤肉，與香濃莫札瑞拉起司融合，創新滋味在齒頰留香，預計又將掀起一股麻油旋風、飄香全台。

必勝客「冬補麻油赤肉比薩」單點大比薩售價359元。圖／必勝客提供
必勝客「冬補麻油赤肉比薩」單點大比薩售價359元。圖／必勝客提供
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