比籃球還大的煙火彈 跨年煙火這「6大觀賞點」免費！

跨年倒數兩周！南台灣的跨年煙火盛事，首推義大世界「2020紫耀義大享樂由你」跨年活動，將於12/31日23:52~23:58分演出「全台規模最大的無人機燈光展演秀」，400台無人機同時在夜空中變化各類浪漫幸福的圖騰，呼應迎接充滿愛的2020年。接著凌晨12點再施放「999秒大型藝術跨年煙火秀」。往年最夯的觀賞點，當然是飯店、義大摩天輪，其實，還有義守大學校園內的「6大觀賞點」，12/31下午5點後校園將開放步行進場，想免費入場、佔最佳角度，得掌握以下資訊。

義大世界今年的跨年煙火施放的「12吋煙火」，也就是日本最紅的尺玉煙火，一顆煙火彈直徑長達約30公分，比一顆標準籃球(直徑24.6公分)還要大，施放的煙花效果是摩天輪至少兩倍大，甚至整個場面更加壯觀遼闊，煙火秀前還有400台無人機燈光展演秀華麗暖場。

想要完美感受超震撼的視覺饗宴，建議一般遊客可進入義守大學校園內欣賞，因為煙火與無人機都會於購物廣場後方大草坪區表演，校園內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就很好。特別推薦義守大學6大觀賞點，包括1. 綜合教學大樓前的百階梯、2. 科技大樓前平台、3. 理工大樓前、4. 體育館活動中心前、5. 學生宿舍前草皮、6. 大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的百階梯最受歡迎，每年人潮也最多。

此外，天悅飯店獨家景觀9F空中花園，跨年當天19:30到2020年凌晨00:30推出「星光BBQ」，大人每位3,300+10%、7~12歲兒童每位2,300+10%，可體驗「煙火景觀第一排」的震撼。天悅飯店及皇家酒店的戶外廣場也都設有跨年宵夜盛宴，天悅每人780+10%、皇家每人880元，也適合親朋好友相聚品美食，共度絢爛多變的光影時光。