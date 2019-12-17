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公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36聯合報 記者魏妤庭／即時報導

耶誕節想來點不一樣的過法，台北市公館自來水博物館舉行「2019公館耶誕季」，除了找來熊讚化身水園區園長外，自來水博物館後方祕境，超過百年的古老蓄水池，今年也舉辦觀音山蓄水池探祕活動，報名導覽並完成探祕活動，就可以拿到3吋耶誕紅。

今年自來水博物館舉行2019公館耶誕季，熊讚化身成水園區園長，陪伴大家一起度過耶誕節，同時使用大量節慶花卉布置園區，像是有水館藝術區玫瑰鑽戒情花開，又或是大門口的雪花飛舞伴薑餅，還有景觀池畔的熊讚童歡慶耶誕，以及椰林小站Taipei Water台北好水區。

為了歡慶耶誕節，12月21日當天會舉辦音樂會，開放大眾免費參觀，下午還規畫親子DIY、發湯圓等活動，適合大小朋友一起參與活動，度過難忘的一天。

此外，自來水博物館後山的祕境，超過百年的古老蓄水池，今年特別舉辦觀音山蓄水池探祕活動，即日起到12月29日間，報名導覽並且完成探祕活動，就可以獲贈3吋耶誕紅。導覽時間為每周六、日早上10點半、下午2點半，每天舉行2場。導覽人員會以團進團出的方式解說引導，每場導覽開放30個名額，想要參訪的民眾可到售票口領取號碼牌，不接受電話預約，全程免費，但需購買入園門票。

2019公館耶誕季

地址：台北市思源街1號

活動時間：即日起到12月31日

營業時間：周二到四9:00~17:00；周五到日9:00~20:00（每周一休園）

自來水博物館舉辦公館耶誕季，找來熊讚擔任水園區園長。圖／台北自來水事業處提供
自來水博物館舉辦公館耶誕季，找來熊讚擔任水園區園長。圖／台北自來水事業處提供
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園區內有多個主題提供大小朋友參觀。圖／台北自來水事業處提供
園區內有多個主題提供大小朋友參觀。圖／台北自來水事業處提供
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自來水博物館後山有個超過百年歷史的觀音山蓄水池祕境。圖／台北自來水事業處提供
自來水博物館後山有個超過百年歷史的觀音山蓄水池祕境。圖／台北自來水事業處提供
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除了自來水園區外，可以到後山祕境參觀觀音山蓄水池，還有專人帶導覽。圖／台北自來水...
除了自來水園區外，可以到後山祕境參觀觀音山蓄水池，還有專人帶導覽。圖／台北自來水事業處提供
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