人氣網紅Chiara秀小蠻腰 背景Prada限量包太搶鏡！
如果要說今年精品X潮流大事之一，Prada for adidas限量聯名系列絕對名列前茅。這個全球只有700組的話題合作商品搶在2019年底壓線推出，從宣布開賣日到正式發售都是關注焦點，台灣開賣前一晚就有人在店外排隊，賣一小時後全部銷售一空，所以說要成功搶到可非容易的事情，不過這對時尚寵兒義大利網紅Chiara Ferragni來說當然不是難題。
Chiara Ferragni向來不吝於跟網友分享她的更衣間，大家除了愛看她的各種穿搭之外，背景裡琳瑯滿目的時尚單品更是讓人羨慕不已。她的IG最新更新了一張穿搭照，以皮革迷你裙配短版上衣露出小蠻腰非常性感，但眼尖的人一定都發現了，在後方那一堆精品包包中有個閃閃發光的東西，正是Prada for adidas限量聯名系列產品之一的保齡球包！讓人懷疑Chiara其實只是想曬包吧！
說起Prada和Chiara Ferragni也向來有著深厚淵源與好交情，除了都來自義大利之外，Chiara當初結婚時，Prada還特別幫她訂製婚禮前夕穿的那件粉色絲質透紗飾有透明水晶和亮片刺繡的晚宴服，而品牌的服裝秀她也幾乎都會到場。
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