人氣網紅Chiara秀小蠻腰 背景Prada限量包太搶鏡！

如果要說今年精品X潮流大事之一，Prada for adidas限量聯名系列絕對名列前茅。這個全球只有700組的話題合作商品搶在2019年底壓線推出，從宣布開賣日到正式發售都是關注焦點，台灣開賣前一晚就有人在店外排隊，賣一小時後全部銷售一空，所以說要成功搶到可非容易的事情，不過這對時尚寵兒義大利網紅Chiara Ferragni來說當然不是難題。

Chiara Ferragni向來不吝於跟網友分享她的更衣間，大家除了愛看她的各種穿搭之外，背景裡琳瑯滿目的時尚單品更是讓人羨慕不已。她的IG最新更新了一張穿搭照，以皮革迷你裙配短版上衣露出小蠻腰非常性感，但眼尖的人一定都發現了，在後方那一堆精品包包中有個閃閃發光的東西，正是Prada for adidas限量聯名系列產品之一的保齡球包！讓人懷疑Chiara其實只是想曬包吧！