親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
U人物／焦元溥
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

動搖國本的停飛令？波音737 Max「無限期暫停」衝擊

台中限定！ 「樂搖滾雞蛋糕」獨創玫瑰花、波力造型

2019-12-17 13:11聯合報 記者張芳瑜／即時報導

雞蛋糕的簡單美味搭配特殊造型，一直是IG的人氣打卡小吃。在台中，有一家首創玫瑰花造型的「樂搖滾雞蛋糕」，酥脆外皮的雞蛋糕夾滿內餡，好吃美觀之外，還能聚集成玫瑰花束送禮。此外，樂搖滾雞蛋糕也推出全球獨家授權的波力救援小隊造型雞蛋糕，一次收服大人小孩的胃。

樂搖滾雞蛋糕開幕近2年，在網路上擁有4.6顆星的好評，堅持以無添加發粉（泡打粉）、不添加人工香料製作新鮮麵糊，帶給顧客美味好吃的雞蛋糕。樂搖滾雞蛋糕表示，創業是憑著女兒愛吃雞蛋個那股熱情，一直往前衝，從菜單口味的創造與研究、紙袋的大小跟綁繩造型，最終讓夢想實現，而樂搖滾的雞蛋糕外表微脆內餡扎實，熱熱吃的口感跟味道，是我們所要呈現的，所以不建議隔夜食用。

樂搖滾雞蛋糕口味豐富，包括可以拉絲的「黃金拔絲起司」、香濃不膩的「爆濃巧克力」、新鮮熬煮的「純手工奶油」等，一份5顆有多種口味可選擇，還有季節限定的「草莓圓舞曲」也在冬季限定推出（商品售價皆以現場為主）。樂搖滾雞蛋糕說，希望帶給客人最新鮮的美味，像是季節性的草莓也都新鮮直送，顧客也可以透過電話、粉絲團留言預訂。目前樂搖滾雞蛋糕以不定點的方式在台中社區、假日市集巡迴販售，可上臉書專頁查詢最新販售地點。

「樂搖滾雞蛋糕」

營業時間：上午9:00～下午5:00，週一固定公休。

販售地點：不定點販售，依「樂搖滾雞蛋糕」臉書專頁公告為主。

招牌玫瑰花造型雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
招牌玫瑰花造型雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享
黃金拔絲起司雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
黃金拔絲起司雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享
樂搖滾雞蛋糕以不定點的方式在台中巡迴販售。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
樂搖滾雞蛋糕以不定點的方式在台中巡迴販售。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享
波力救援小隊造型雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
波力救援小隊造型雞蛋糕。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享
季節限定的「草莓圓舞曲」。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
季節限定的「草莓圓舞曲」。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享
玫瑰花造型雞蛋糕還可以客製化成花束。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
玫瑰花造型雞蛋糕還可以客製化成花束。圖／樂搖滾雞蛋糕提供
分享

雞蛋

延伸閱讀

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁...

正修「搖滾夏令營」熱舞尬青春

PChome演唱會 陶晶瑩搖滾登場

台中觀光果園免費入園採！日本限定「水蜜桃草莓...

何超儀喊話合體茄子蛋圓金曲夢：邀我來台灣！

正修科大應外系年度公演 推「搖滾夏令營」尬青...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人氣網紅Chiara秀小蠻腰 背景Prada限量包太搶鏡！

2019-12-17 13:11

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化作美宴

2019-12-17 12:59

U值媒／在中國搭火車：從上海到北京的24小時

2019-12-17 12:57

王心恬變身調香師！自創香氛品牌，帶來舒適的私密空間

2019-12-17 12:51

史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化

2019-12-17 12:34

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:01

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

遠傳買iPhone 11 Pro送新AirPods 台灣大專案再降五千

2019-12-17 11:42

全台首支「會發光」的聯媽祖名酒！ 生產線上「稜轎腳」

2019-12-17 11:38

全台最美王品牛排在台南 體驗43年前台式豪宅的奢華

2019-12-17 11:27

大型鐘表展再現警訊 殿堂級品牌分手Watches & Wonders

2019-12-17 10:22

kate spade聯名湯姆貓和傑利鼠 想把圓帽型背包帶回家

2019-12-17 10:05

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

DIOR Lady Art #4 藝術家限量珍藏系列 璀璨耀眼

2019-12-16 23:50

熬夜不怕！讓肌膚吃褪黑激素，YSL夜光仙人掌精華上市

2019-12-16 23:14

暴牙系萌寵「暴牙動物」公仔！晉升辦公室最夯療癒小物

2019-12-16 20:07

以書法繪金！限定版「白蘭氏新年禮盒」浸染藝術氛圍

2019-12-16 19:07

蠟筆小新風暴來襲！全家「光屁屁外星人滑鼠墊」、「睡衣隨身碟」粉絲瘋搶

2019-12-16 18:26

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

足球迷必看！Ricard Mille打造冠軍教頭聯名腕表

2019-12-16 18:13

男友必知送禮清單！GODIVA超夯「聖誕小熊禮盒」一招擄獲女友的心

2019-12-16 17:42

MCM首度推出珠寶把Disco水晶球變成項鍊 網驚呼「也太可愛了吧！」

2019-12-16 17:25

耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千

2019-12-16 17:10

貝克漢是他粉絲！Paul Smith攜手刺青傳奇推限量系列

2019-12-16 16:46

@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

舌尖上的冬至 嘗不一樣的湯圓

2019-12-16 14:44

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

背上超可愛吐司造型包 走路都有麵包香！

2019-12-16 13:26

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

香氛控快來！BONNY & READ聯名韓國香氛Cosmic Mansion

2019-12-16 12:12

遠東70有愛，打卡做公益 邀你一起寒冬助老

2019-12-16 00:09

車市尾勁上揚 今年上看43.5萬輛

2019-12-16 00:02

七道特色手藝年菜 朱記一次幫你準備好

2019-12-16 00:00
看更多

熱門文章

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:34

國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震

2019-12-16 19:30

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

台大新竹生醫分院明起營運 以急重症醫療為主軸

2019-12-16 15:57

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵

2019-12-16 15:16

網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

2019-12-17 11:40

130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了

2019-12-16 19:31

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

星宇空、地勤擴大招募300人 歡迎明年應屆畢業生

2019-12-17 11:28

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

女友家的唯一結婚條件 他氣喊「太誇張」反惹眾怒

2019-12-16 16:53

星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售

2019-12-16 14:42

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震

2019-12-16 20:21

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33

又傳禽流感！屏東一土雞場 撲殺1萬6310隻黑羽土雞

2019-12-16 16:25

星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩

2019-12-16 15:15

2020必收！「特勤吳彥祖」登國安局形象月曆 帥氣破表

2019-12-16 16:31

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

每日星座運勢／射手事業易得好口碑　桃花運強強滾

2019-12-17 00:00

遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機

2019-12-16 21:27

2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年

2019-12-16 17:49

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千

2019-12-16 17:10

賀陳旦批國旅補貼是品質殺手 林佳龍：危機變轉機

2019-12-16 16:22

【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者

2019-12-17 06:00

國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯

2019-12-17 00:30

U人物／東京6天1萬2 愛樂焦元溥超省採訪經公開

2019-12-17 11:33

【為母心情】洪雪芬／哺乳課

2019-12-17 06:00

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

2019-12-17 11:18

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

台中元旦升旗典禮 徵求109名元旦寶寶唱國歌

2019-12-16 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top