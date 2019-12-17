台中限定！ 「樂搖滾雞蛋糕」獨創玫瑰花、波力造型

雞蛋糕的簡單美味搭配特殊造型，一直是IG的人氣打卡小吃。在台中，有一家首創玫瑰花造型的「樂搖滾雞蛋糕」，酥脆外皮的雞蛋糕夾滿內餡，好吃美觀之外，還能聚集成玫瑰花束送禮。此外，樂搖滾雞蛋糕也推出全球獨家授權的波力救援小隊造型雞蛋糕，一次收服大人小孩的胃。

樂搖滾雞蛋糕開幕近2年，在網路上擁有4.6顆星的好評，堅持以無添加發粉（泡打粉）、不添加人工香料製作新鮮麵糊，帶給顧客美味好吃的雞蛋糕。樂搖滾雞蛋糕表示，創業是憑著女兒愛吃雞蛋個那股熱情，一直往前衝，從菜單口味的創造與研究、紙袋的大小跟綁繩造型，最終讓夢想實現，而樂搖滾的雞蛋糕外表微脆內餡扎實，熱熱吃的口感跟味道，是我們所要呈現的，所以不建議隔夜食用。

樂搖滾雞蛋糕口味豐富，包括可以拉絲的「黃金拔絲起司」、香濃不膩的「爆濃巧克力」、新鮮熬煮的「純手工奶油」等，一份5顆有多種口味可選擇，還有季節限定的「草莓圓舞曲」也在冬季限定推出（商品售價皆以現場為主）。樂搖滾雞蛋糕說，希望帶給客人最新鮮的美味，像是季節性的草莓也都新鮮直送，顧客也可以透過電話、粉絲團留言預訂。目前樂搖滾雞蛋糕以不定點的方式在台中社區、假日市集巡迴販售，可上臉書專頁查詢最新販售地點。

「樂搖滾雞蛋糕」

營業時間：上午9:00～下午5:00，週一固定公休。