搶歲末佳節商機 台北大倉久和大飯店吃到飽享優惠

搶年底耶誕節和跨年商機，台北大倉久和大飯店歐風館餐廳推出節慶精選料理，推出平安夜、聖誕節、跨年日及元旦享用每位價格午餐$1,380+10%、晚餐$1,680+10%的和風洋食自助餐吃到飽，價格均含精選大倉紅白酒、威士忌、調酒暢飲Open Bar。並於2019年12月25日聖誕節、2020年1月1日元旦自助晚餐優惠價$1,380+10%（每位）。

大倉久和大飯店表示，歐風館除了最受歡迎的招牌頂級海鮮吃到飽，無限量供應季節性三種螃蟹、天使紅蝦、普羅旺斯煎干貝等高級食材，來自東京大倉飯店、任職屆滿40年的勝田敏之主廚以精湛的法式料理廚藝帶來歐洲佳節風味，平安夜及聖誕節自助餐檯限定供應，包括聖誕節特製開胃小點四種：「帕馬火腿棒」、「草莓聖誕老人」、「鮮蝦風味奶油起司小點」、「聖誕樹果凍小塔」，更有濃濃歐洲風情的「主廚特製聖誕花圈沙拉」、「嫩烤火雞卷佐蔓越莓醬汁」，烤火雞是過節不可少的經典美食，絕對不能錯過。

另外，在2019年12月24日平安夜晚餐加碼推出傳統的法國節慶風味「法式蒸煮牛肉碎末馬鈴薯」，綿密的馬鈴薯佐以鹹香牛肉碎，最適合家人好友團聚在餐桌上分食的鹹派、來上一大塊在歡笑聲中享用。

在跨年當日及新年元旦的午晚餐，也可享用限定推出的泰式酸辣湯風味「辣味炸鮮蝦」、「爐烤羊腿肉薑汁風味」、「法式蒸煮牛肉碎末馬鈴薯」，2020年1月1日當日晚餐優惠價$1,380+10%，價格亦包括精選大倉紅白酒、威士忌、調酒暢飲Open Bar。歲末年終，就用歐風館精緻的和風洋食百匯歡度佳節，感受特有的和式步調，各式餐點從海鮮、歐洲各國經典料理、日本料理到手工甜點，樣樣精緻美味，食材新鮮優質，料理工夫相當講究又細膩，不僅吃到飽、更是吃到巧。

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