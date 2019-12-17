青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化作美宴

青森縣和國際名廚江振誠攜手首度跨界合作，將「青森縣」原封不動搬來台灣！這是日前在「台北最難訂位的餐廳」RAW，獻上的「Northern Story at RAW北國物語盡在RAW─五感満喫青森饗宴」餐會活動，青森縣知名的睡魔祭、弘前櫻花與青森蘋果等，全都化作擺設與佳餚，讓人宛如在青森大自然間享用美宴。

今年10 月，青森縣政府再度邀請國際名廚江振誠前往探訪美食的寶庫，5天的行程包括造訪津輕海峽的深浦鮭魚養殖場、養殖美味帆立貝的陸奧灣，以及重視土壤培育的山藥、牛蒡的南部地區，栽培歷史悠久得天獨厚的蘋果產地津輕等。一路從產地、分裝、產銷、物流到加工廠，同時深入了解當地風土所產生的特殊料理方式、職人工藝與祭典文化。

此次登台的饗宴，其中最大賣點就是RAW首次嘗試以「海外物產」為菜單主角，以青森食材為基礎、江振誠造訪青森所見所聞的創作靈感，重新詮釋其所感受到的「青森縣」。青森縣政府也特別邀請江振誠擔任「青森縣國際大使」。

江振誠表示，有別於都會區的五光十色和繁華喧囂，純樸的青森保留了大部分的傳統文化、技藝和料理，特殊的地理環境和風土之下，青森的農漁產品有其他地方難以比擬的好品質，「實際到當地和職人們交流時我非常感動，看到他們在自己領域的專注和努力，為了提供最好產品的精神，我認為值得獲得更多的關注」。

青森縣政府也指出，主廚參訪了青森縣各式以「食」為主軸的相關生產平台， 和許多當地職人們進行交流，從種植、養殖、製作、加工、販售、料理創作和餐飲體驗，這些都是支撐青森「食」的重要環節與架構。江振誠以他獨特的角度，透過「食」認識青森，「希望江主廚透過他的傳播力和影響力，將其親身感受到的充分呈現於料理中，藉此將『青森價值』傳遞給台灣的所有朋友」。