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王心恬變身調香師！自創香氛品牌，帶來舒適的私密空間

2019-12-17 12:51聯合報 記者劉小川／台北即時報導

在忙碌社會中，人們時常尋找可以停靠及舒適的避風港，透過家中的香氣，就能成為最好且舒適的避風感，一個迷人的氣味，對於居家氛圍製造而言，是最重要的事情，而名模王心恬自己也是愛香氛的人，因為過於喜歡，讓她決定自創香氛品牌「NAMUA那木瓦」。

王心恬表示，自己常去探索想要的香味，來探索不一樣的自己。為何品牌名稱要叫NAMUA那木瓦？王心恬說，那木瓦是一個無人的小島，而無人小島感覺就像是一個放鬆的空間，不受別人打擾，透過香氛也是給自己一個放鬆的空間。

NAMUA那木瓦秋冬新上市的兩款擴香，分別為「烏木鳶尾花室內擴香」、「蜜桃雪松室內擴香」，都是王心恬親自調製，透露一開始在調製烏木鳶尾花這款香氛時，不停地挑戰自己對於嗅覺，與擴香前中後調性的調配，讓製作廠商看見她都不敢掉以輕心。

「烏木鳶尾花室內擴香」前調：鳶尾根、茉莉、石榴花，雖然是木質調性的擴香，仍然帶著一點溫柔又不強烈的氣息，中調：鳶尾花、粉紅胡椒，帶著一個堅強的自信與沈穩有著衝擊感。後調：廣藿香、烏木、麝香，展現整體的大器靈魂，帶有沈穩又溫柔的感受，彷彿來到了輕盈靜謐的森林般，一秒進入舒適圈。

甜美調性「蜜桃雪松」前調：水蜜桃、黑莓、粉紅葡萄柚都帶著青春洋溢的小清新感，中調：白杏桃、萊姆酒、沉香木這三款精油將甜美淘氣融合得恰到好處，香氣不過甜，還帶有淡淡的木質味道。後調：琥珀、欖香脂、喜瑪拉雅雪松，皆以木質調性為主，將甜蜜的嗅覺加上高雅的木質，更帶出個人的品味及質感。

NAMUA那木瓦推出天然室內擴香、隨身香氛卡等商品，每年發表不同香氛產品，不會重複香調製作，代表每一款香調都是限量發售，以不同的純淨氣味娓娓道出日常美好。深褐色玻璃瓶身有效保持天然精油的優質品質，以實驗感風格強調每款香氛都是僅有限量的配方調製，值得收藏。更多詳情可上NAMUA那木瓦香氛官網 https://www.namua.co

NAMUA烏木鳶尾花室內擴香 120 ml／1,950元；NAMUA烏木鳶尾花隨...
NAMUA烏木鳶尾花室內擴香 120 ml／1,950元；NAMUA烏木鳶尾花隨行香氛片6.5x10cm／250元。圖／NAMUA提供
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時尚名模王心恬親自調香「NAMUA 那木瓦」品牌。圖／NAMUA提供
時尚名模王心恬親自調香「NAMUA 那木瓦」品牌。圖／NAMUA提供
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王心恬創立精油香氛品牌-NAMUA那木瓦 。圖／NAMUA提供
王心恬創立精油香氛品牌-NAMUA那木瓦 。圖／NAMUA提供
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NAMUA蜜桃雪松室內擴香禮盒組120 ml／1,950元。圖／NAMUA提供
NAMUA蜜桃雪松室內擴香禮盒組120 ml／1,950元。圖／NAMUA提供
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