史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化
史努比粉絲注意啦！7-ELEVEN延續先前熱潮，即日起再度推出「史努比好朋友們軟膠」和「DREAM TOMICA 小汽車」周邊商品，超萌神情搭配可愛動作，讓粉絲們都融化。
全新「史努比好朋友們軟膠」以動畫史奴比為靈感設計，祭出8款好朋友軟膠人偶，每只尺寸約7公分，包括史努比、查理布朗、露西等，無論作為辦公室擺飾或居家小物皆適合，吸引粉絲瘋狂搶購；同場加映「DREAM TOMICA 小汽車」將 TOMICA 小汽車聯名經典卡通人物，打造Pla Kids小人偶專屬座駕，像是蠟筆小新乘坐肥嘟嘟左衛門跑車、駕駛寶貝球的皮卡丘，及駕駛飛機的史努比等，12月20日起各門市陸續到貨。
喜愛白爛貓的粉絲，不可錯過小7推出多款周邊，其中以「白爛貓造型馬克杯」最為吸睛，圓滾滾杯身以橘色為主視覺色系，外觀採用立體浮雕造型，襯以白爛貓呆萌臉龐，吸睛度十足，2020年1月1日現貨販售；另款「白爛貓造型杯套」選用舒適親膚材質，冬天品嚐熱飲時再也不需擔心燙傷手，上搭配立體白爛貓圖樣妝點，成功引領話題性；上班族必備「白爛貓折疊磁鐵收納盒」，外層為特殊磁吸設計，搭配5款白爛貓造型磁鐵，堪稱今年最夯辦公室小物。
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