史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化

史努比粉絲注意啦！7-ELEVEN延續先前熱潮，即日起再度推出「史努比好朋友們軟膠」和「DREAM TOMICA 小汽車」周邊商品，超萌神情搭配可愛動作，讓粉絲們都融化。

全新「史努比好朋友們軟膠」以動畫史奴比為靈感設計，祭出8款好朋友軟膠人偶，每只尺寸約7公分，包括史努比、查理布朗、露西等，無論作為辦公室擺飾或居家小物皆適合，吸引粉絲瘋狂搶購；同場加映「DREAM TOMICA 小汽車」將 TOMICA 小汽車聯名經典卡通人物，打造Pla Kids小人偶專屬座駕，像是蠟筆小新乘坐肥嘟嘟左衛門跑車、駕駛寶貝球的皮卡丘，及駕駛飛機的史努比等，12月20日起各門市陸續到貨。