上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

結束繁忙工作只想癱軟在家，這時來杯沁涼啤酒與下酒小菜，把一天煩惱通通丟掉。7-ELEVEN看好商機，攜手藝人 NONO 艋舺雞排合作，聯名推出全新「艋舺雞排香酥炸雞皮-原味」、「艋舺雞排香酥炸雞皮-辣味」，兩種口味一次滿足，帶給饕客全新味覺饗宴。

新品「艋舺雞排香酥炸雞皮-辣味」食材選用全雞中腿、胸皮為基底，製作時加入秘製調味粉增添風味，搭配特殊脫油技術降低含油量，初嚐口感酥脆涮嘴，尾韻帶有淡淡辣味十分迷人，適合喜愛重口味老饕享用；另款「艋舺雞排香酥炸雞皮-原味」口感較為清淡，佐以綿密氣泡感啤酒品嚐，讓人一口接一口停不下來。

對於熱愛洋芋片粉絲，同步推出「卡迪那洋芋片 TABASCO-漢堡口味」、「卡迪那德州薯條TABASCO-BBQ口味」兩款新品，嚴選整顆馬鈴薯製作，混合TABASCO醬料調味，其中熱銷款「TABASCO-漢堡口味」採薄切洋芋片設計，風味辣中帶酸，讓人一試成主顧；喜愛德州薯條粉絲不可錯過這款「TABASCO-BBQ口味」，獨特中空造型薯條讓口感加倍酥脆，微辣TABASCO在口中迸出新滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康