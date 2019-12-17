親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

遠傳買iPhone 11 Pro送新AirPods 台灣大專案再降五千

2019-12-17 11:42聯合報 記者黃筱晴／即時報導

錯過雙11、搶不到雙12沒關係，歲末年終就是優惠一波接一波，不管是想跟風入手最潮iPhone 11 Pro，還是精打細算買前一代iPhone更實惠，都得把握時機跟上這一檔。

遠傳特別推出新一代iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB加碼優惠，從12月18日至2020年1月31日止，凡至遠傳全台直營/加盟門市搭配999（含）以上資費方案，即可擁有新一代AirPods，立馬現省5,290元。無論是聖誕開趴或跨年倒數拍照、拍影片，選擇大容量iPhone再也不用擔心手機電量或容量不足。

若只有單機升級需求，活動期間至遠傳全台直營門市選購iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB，手機現折512元，同樣再加碼送新一代AirPods。另外，2020年2月29日前，還有iPhone配件大優惠，單買新一代AirPods享最低8.5折優惠、原廠殼套背蓋全面8折，申辦專案搭配iPhone手機再享同時購買原廠殼套背蓋5折超殺優惠。

台灣大哥大也祭出年終第二波iPhone系列手機降價震撼彈，即日起iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000～5,000元不等，月付1,399元、綁約36個月，iPhone Xs Max只要一萬出頭起，iPhone XR更不用3,000元即可將手機帶回家，再享網外1,300分鐘免費通話，滿足果粉年終輕鬆換機的需求。

另外，消費者於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿888元，可現折當次消費金額88元、滿1,776元現折176元，依此類推、折抵無上限。以AirPods原價5,290元為例，折價後僅需4,850元。

遠傳推iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB加碼優惠，搭指定資費...
遠傳推iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB加碼優惠，搭指定資費、買單機即可擁有新一代AirPods。圖／遠傳提供
分享
遠傳申辦專案搭配iPhone手機再享同時購買原廠殼套背蓋5折的超殺優惠。圖／遠傳...
遠傳申辦專案搭配iPhone手機再享同時購買原廠殼套背蓋5折的超殺優惠。圖／遠傳提供
分享
台灣大哥大再祭出iPhone系列手機降價震撼彈，iPhone XS Max、iP...
台灣大哥大再祭出iPhone系列手機降價震撼彈，iPhone XS Max、iPhone XR專案價最高再折五千。圖／台灣大哥大提供
分享

雙11跨年

延伸閱讀

PCB四傑 里昂喊買

玉晶光 11月EPS 2.09元

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

蘋果供應鏈 要辦耶誕趴

國旅秋冬補助 入住竹市加碼送400元消費券還...

台灣大啟動第二波年終大降價 iPhone X...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

全台首支「會發光」的聯媽祖名酒！ 生產線上「稜轎腳」

2019-12-17 11:38

全台最美王品牛排在台南 體驗43年前台式豪宅的奢華

2019-12-17 11:27

大型鐘表展再現警訊 殿堂級品牌分手Watches & Wonders

2019-12-17 10:22

kate spade聯名湯姆貓和傑利鼠 想把圓帽型背包帶回家

2019-12-17 10:05

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

DIOR Lady Art #4 藝術家限量珍藏系列 璀璨耀眼

2019-12-16 23:50

熬夜不怕！讓肌膚吃褪黑激素，YSL夜光仙人掌精華上市

2019-12-16 23:14

暴牙系萌寵「暴牙動物」公仔！晉升辦公室最夯療癒小物

2019-12-16 20:07

以書法繪金！限定版「白蘭氏新年禮盒」浸染藝術氛圍

2019-12-16 19:07

蠟筆小新風暴來襲！全家「光屁屁外星人滑鼠墊」、「睡衣隨身碟」粉絲瘋搶

2019-12-16 18:26

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

足球迷必看！Ricard Mille打造冠軍教頭聯名腕表

2019-12-16 18:13

男友必知送禮清單！GODIVA超夯「聖誕小熊禮盒」一招擄獲女友的心

2019-12-16 17:42

MCM首度推出珠寶把Disco水晶球變成項鍊 網驚呼「也太可愛了吧！」

2019-12-16 17:25

耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千

2019-12-16 17:10

貝克漢是他粉絲！Paul Smith攜手刺青傳奇推限量系列

2019-12-16 16:46

@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

舌尖上的冬至 嘗不一樣的湯圓

2019-12-16 14:44

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

背上超可愛吐司造型包 走路都有麵包香！

2019-12-16 13:26

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

香氛控快來！BONNY & READ聯名韓國香氛Cosmic Mansion

2019-12-16 12:12

遠東70有愛，打卡做公益 邀你一起寒冬助老

2019-12-16 00:09

車市尾勁上揚 今年上看43.5萬輛

2019-12-16 00:02

七道特色手藝年菜 朱記一次幫你準備好

2019-12-16 00:00

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

伯朗咖啡館轉型 大啖啤酒、燒肉

2019-12-15 15:18

默默賣成冠軍！蘭蔻白金煥亮雪露送化妝棉，用了高顏值

2019-12-15 15:03

OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表

2019-12-15 14:08
看更多

熱門文章

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:34

國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震

2019-12-16 19:30

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

台大新竹生醫分院明起營運 以急重症醫療為主軸

2019-12-16 15:57

星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄

2019-12-16 12:33

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵

2019-12-16 15:16

130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了

2019-12-16 19:31

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

女友家的唯一結婚條件 他氣喊「太誇張」反惹眾怒

2019-12-16 16:53

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震

2019-12-16 20:21

星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售

2019-12-16 14:42

星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速

2019-12-16 12:12

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33

又傳禽流感！屏東一土雞場 撲殺1萬6310隻黑羽土雞

2019-12-16 16:25

星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩

2019-12-16 15:15

2020必收！「特勤吳彥祖」登國安局形象月曆 帥氣破表

2019-12-16 16:31

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

每日星座運勢／射手事業易得好口碑　桃花運強強滾

2019-12-17 00:00

吃剩的優格再製新的好省錢？ 小心吃出腸胃炎

2019-12-16 13:02

遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機

2019-12-16 21:27

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年

2019-12-16 17:49

賀陳旦批國旅補貼是品質殺手 林佳龍：危機變轉機

2019-12-16 16:22

耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千

2019-12-16 17:10

國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯

2019-12-17 00:30

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者

2019-12-17 06:00

環團：研究顯示 空汙害幼兒氣喘 籲中火不應再有10％容許差值

2019-12-17 00:30

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

台中元旦升旗典禮 徵求109名元旦寶寶唱國歌

2019-12-16 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top