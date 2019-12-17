遠傳買iPhone 11 Pro送新AirPods 台灣大專案再降五千

錯過雙11、搶不到雙12沒關係，歲末年終就是優惠一波接一波，不管是想跟風入手最潮iPhone 11 Pro，還是精打細算買前一代iPhone更實惠，都得把握時機跟上這一檔。

遠傳特別推出新一代iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB加碼優惠，從12月18日至2020年1月31日止，凡至遠傳全台直營/加盟門市搭配999（含）以上資費方案，即可擁有新一代AirPods，立馬現省5,290元。無論是聖誕開趴或跨年倒數拍照、拍影片，選擇大容量iPhone再也不用擔心手機電量或容量不足。

若只有單機升級需求，活動期間至遠傳全台直營門市選購iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB，手機現折512元，同樣再加碼送新一代AirPods。另外，2020年2月29日前，還有iPhone配件大優惠，單買新一代AirPods享最低8.5折優惠、原廠殼套背蓋全面8折，申辦專案搭配iPhone手機再享同時購買原廠殼套背蓋5折超殺優惠。

台灣大哥大也祭出年終第二波iPhone系列手機降價震撼彈，即日起iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000～5,000元不等，月付1,399元、綁約36個月，iPhone Xs Max只要一萬出頭起，iPhone XR更不用3,000元即可將手機帶回家，再享網外1,300分鐘免費通話，滿足果粉年終輕鬆換機的需求。