全台首支「會發光」的聯媽祖名酒！ 生產線上「稜轎腳」

這支酒的標語是這樣的：「全台首支會發光的祈福酒，猶如一盞光明燈照亮暖你我心中，這支媽祖酒超有亮點不只『稜轎腳』加持還是『光明祈福燈』」。不只會發光，還結合了「稜轎腳」與「光明祈福燈」，網友一片讚聲，有人直言「這肯定是2020開年最酷的新酒」！

黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠推出這支58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，每一瓶都經過稜轎腳儀式，並以「光明燈」為發想概念，是全台首支會「發光」的媽祖聯名酒。此次58度大甲媽光明祈福金門高粱酒限量推出58,000瓶，12月19日起在全台全家便利商店開賣，同時，也將於全省實體菸酒專賣通路陸續上架。

今年黑松公司以光明燈為創意發想，酒瓶搭配LED發光燈座，如實呈現光明燈意象。「稜轎腳」不僅是台灣重要的民間宗教活動，也是一種具力量的信仰儀式，藉由稜經媽祖轎腳，展現對媽祖的尊敬，同時得到媽祖的庇佑。因此，黑松公司特別與大甲鎮瀾宮一同奉請大甲媽祖於金門酒廠駐駕，將大甲媽祖鑾轎橫跨架設至生產線上，使這58,000瓶聯名酒均經過正式的「稜轎腳」儀式，獲得媽祖的祝福與庇佑。

黑松公司代理事業一處處長王銘泉表示，聯名酒還有兩個亮點，一是讓更具代表的媽祖神像以瓷雕方式呈現於瓶身，二是搭配「發光」設計讓媽祖聯名酒升級為「光明祈福燈」。黑松公司首創將祈福酒以全息投影技術，栩栩如生地投影至大甲鎮瀾宮媽祖聖像兩側，並360度旋轉。

這支會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，黑松公司同步送暖，捐贈新台幣58萬元予鎮瀾兒童家園。12月19日下午1點（吉日吉時）起於全家便利商店店內及Fami Port預購系統同步開賣，建議售價新台幣1,999元。全台地區酒類專賣店陸續上架。

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