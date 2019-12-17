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全台最美王品牛排在台南 體驗43年前台式豪宅的奢華

2019-12-17 11:27聯合報 記者魏妤庭／即時報導

想在台式豪宅裡面大啖牛排嗎？王品牛排將有43年歷史、勝利之聲電台老宅，改裝為王否牛排門市。不同於王品牛排其他門市的面貌，保留了老宅內的沙龍交誼廳、水晶吊燈、幾何鏤刻鐵窗花、拱門等原始設計，堪稱是全台最美王品牛排。

王品牛排台南健康店是首間以老宅改建的門市，該老宅最早是勝利之聲董事長舊宅邸，是台灣戰後第一位女建築師王秀蓮於1976年設計建造，至今已經有43年歷史。建築帶有地中海風情，整體基調簡潔。原本內部裝潢是董事長朋友設計，大廳沙龍運用手工仿水晶吊燈，幾何鏤刻鐵窗花、拱門等，皆是當時具有代表性的裝潢特色，王品牛排整修時，也將這些元素保留下來。

此外，王品牛排再加入古件擺設，融入20年代的Art Deco裝飾藝術風格，磨石子以及馬賽克磚等，讓入門後的收銀台櫃檯，以帳房意象延伸設計。外部則是自然寫意花園，打造像是莊園般的複合式場域。

餐點部分，王品牛排主打一頭牛僅供6客的經典牛小排，以14道工序、52小時，以呈現臺灣特色牛排。另有全新菜色炙燒帶骨牛小排，以百年大同醬油搭佐芋燒酌入菜，可以吃得到黑豆釀造的香醇及燒酌料理後的甘甜。該道料理除了台南健康店外，也同步在台北中山北店、桃園同德店、中壢延平店、高雄博愛店等可吃得到。

為了慶祝新店開幕，王品牛排表示，針對台南健康店特別設計復古寫實手繪插畫設計線上遊戲，透過找幸運籤餅互動遊戲，了解老宅風貌及設計亮點，還可以拿到價值495元到800元不等的菜色招待券。即日起到2020年1月23日間，到官網點選「府裡抽新 老宅漫遊記」的連結，用個人臉書登入遊戲互動，舊可享有王品經典獻禮，周周再抽王品牛排禮券。

台南健康店是王品牛排首間用老宅改建的門市。圖／王品牛排提供
台南健康店是王品牛排首間用老宅改建的門市。圖／王品牛排提供
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外部空間以自然寫實的花園為主。圖／王品牛排提供
外部空間以自然寫實的花園為主。圖／王品牛排提供
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王品牛排台南健康店內保留相當多老宅原有元素。圖／王品牛排提供
王品牛排台南健康店內保留相當多老宅原有元素。圖／王品牛排提供
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該棟老宅由戰後第一位女建築師王秀蓮建造。圖／王品牛排提供
該棟老宅由戰後第一位女建築師王秀蓮建造。圖／王品牛排提供
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牛小排佐海大蝦。圖／王品牛排提供
牛小排佐海大蝦。圖／王品牛排提供
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王品牛小排。圖／王品牛排提供
王品牛小排。圖／王品牛排提供
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黑松露紐約客牛排。圖／王品牛排提供
黑松露紐約客牛排。圖／王品牛排提供
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大廳沙龍有著仿水晶吊燈。圖／王品牛排提供
大廳沙龍有著仿水晶吊燈。圖／王品牛排提供
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保留了老宅內原有的空間設置及物件。圖／王品牛排提供
保留了老宅內原有的空間設置及物件。圖／王品牛排提供
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王品

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