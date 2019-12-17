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大型鐘表展再現警訊 殿堂級品牌分手Watches & Wonders

2019-12-17 10:22聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

獨立製表品牌Greubel Forsey的創辦人Stephen Forsey從今...
獨立製表品牌Greubel Forsey的創辦人Stephen Forsey從今年10月開始，巡迴世界各地，直接面對買家與媒體。圖／摘自Greubel Forsey facebook
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不只是SEIKO、Casio決定不參加2020年的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），連前身為日內瓦高級鐘表沙龍的Watches & Wonders也傳來殿堂級品牌Greubel Forsey退出的消息，讓業界都擔心是否會產生骨牌效應？大型鐘表展的存續問題又再度浮上檯面。

前身為S.I.H.H.的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）為了壯大聲勢與Baselworld分庭抗禮，所以接受了獨立製表品牌的進駐，並在展場內特闢專屬區域。而殿堂級品牌Greubel Forsey則在瑞士高級製表基金會（FHH）的邀請下，自2010年加入展出至今；不過就在昨晚（12/16）時，品牌總部發出聲明，將退出2020年的鐘表與奇蹟盛會。聲明中也提到了如其他品牌與鐘表展分手的原因，Greubel Forsey認為，如此大型的鐘表展已不符合品牌的全球發展策略，而未來會採取預約的方式，來和消費者與媒體溝通。肇因於從今年10月起開始的世界巡迴推廣活動，獲得空前的成功，讓Greubel Forsey吃下一顆定心丸。

細數這些年鐘表與奇蹟的品牌消長，早在2019年仍被稱為日內瓦高級鐘表沙龍舉辦之前，世家的愛彼表（Audemars Piguet）、RICHARD MILLE就宣布不會再參加2020年的鐘表展，要專注開設專賣店，並在不同區域舉辦新品活動。而今，獨立製表大師品牌Greubel Forsey也循著相同的作法，獲得不錯的迴響，是否也會影響著其他的同類型品牌跟進退出鐘表展，相信業界都在等著看。

今年10月Greubel Forsey也在代理商的邀請下，來到台灣展出新表款。圖...
今年10月Greubel Forsey也在代理商的邀請下，來到台灣展出新表款。圖／葳鑠提供
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