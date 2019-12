農曆春節聯名首發款由kate spade開跑,為慶賀生肖鼠年,和問世80周年的卡通「湯姆貓與傑利鼠」聯名,推出實用包款,以酒紅、粉紅色系貫穿全系列,服裝則以亮眼的橘紅色調為主,為新年帶來喜氣。

美國輕奢品牌kate spade NEW YORK發表以卡通「湯姆貓與傑利鼠(Tom and Jerry)」圖樣創作的聯名系列,這是由威廉漢納(William Hanna)和約瑟夫巴伯拉(Joseph Barbera)於1939年所創造的美國動畫系列短片,將現實中貓捉老鼠的食物鏈轉變為追逐喜劇,易怒的湯姆貓是狡黠傑利鼠手下的長敗軍,而在卡通的無邪世界裡,這對天敵會在耶誕節的時候,分享禮物一起慶祝佳節,過了80個年頭,仍然是廣受歡迎的人物角色。