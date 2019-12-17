耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

今年耶誕節，除了與親友一起享用耶誕大餐之外，也很適合與三五好友來一場耶誕午茶。時裝品牌的agnès b. CAFÉ推出超可愛的小熊蛋糕與耶誕帽蛋糕，用甜蜜香醇的滋味，代表年末相聚時刻的最佳陪伴；Vivienne Westwood Cafe則準備了美味耶誕暨新年套餐，⽤美味⼀同迎接佳節。

agnès b. CAFÉ今年首度推出的耶誕帽蛋糕，以香草戚風蛋糕加入綿密馬斯卡彭慕斯及覆盆子果餡，莓果香氣在口中蔓延；備受歡迎的小熊蛋糕，戴著耶誕派對禮帽，呈現牛奶巧克力、白巧克力、榛果巧克力等多款巧克力的迷人風味。另有多款耶誕限定禮盒，像是金色鐵盒中裝滿可愛造型的薑餅人包裝禮盒、酒心松露巧克力禮盒都充滿佳節氛圍，再與腳底繡有經典b. Logo的灰色絨毛小熊搭配成限定組合，就是今年耶誕交換禮物的首選。