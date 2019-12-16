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熬夜不怕！讓肌膚吃褪黑激素，YSL夜光仙人掌精華上市

2019-12-16 23:14聯合報 記者劉小川／台北即時報導

每天熬夜，都讓自己越來越老了嗎？追求新世代女人完美的YSL Beauté，在摩洛哥發現全新超級植物「夜光仙人掌」，萃取出的精華被稱為天然的褪黑激素，能調理肌膚的生理時鐘，長時間鎖水與高效修護，拯救熬夜肌，YSL新推出極效活萃保養系列，其中「夜光仙人掌超級精華」，搭配3款極效活萃精華與澎潤能量露、舒芙蕾乳霜，一夜喚醒青春肌膚。

YSL能發現夜光仙人掌，要回到2015年，YSL BEAUTÉ在北非亞特拉斯山脈腳下，與當地女性合作耕種計華打造出奧里卡花園THE OURIKA GARDEN，就在此處培植夜光仙人掌。

夜光仙人掌在一年之間，只有7～8月間的晚上會開花，每株花蕊僅1克也只能製造出1克的精華，可於夜間100%激活肌膚新生，喚醒肌膚的健康與光澤，能夠體驗新生肌膚的感受。

YSL極效活萃夜光仙人掌超級精華

肌膚會夜間修護，不只要靠睡眠，保養品也是留住青春的關鍵。夜光仙人掌超級精華質地輕盈，卻有滿滿的保濕感，同時以黃金比例調和雙層精華，包含夜光仙人掌精粹油，以水脂囊包覆科技留下高濃度活性，搭配3.4%煥膚水精華，高效玻尿酸，一抹柔滑細緻膚觸，黃金比例調和雙層精華，更能使肌膚恢復健康的彈潤光澤感。

YSL極效活萃緊緻／澎潤／嫩白精華

YSL極效活萃系列針對不同需求的女性、Y粉們，推出不同時期所需的精華。「澎潤精華」由鳶尾花精萃，灌注獨特「雙分子玻尿酸精華」，高分子玻尿酸長時間補水鎖水，低分子玻尿酸同時激活肌膚多醣體，幫助沙漠乾燥肌的人保濕力十足。

「嫩白精華」以天然錦葵精萃於肌膚形成一道防護網，保護肌膚不受紫外線傷害，同時維他命C能抑制肌底黑色素生成，清爽的乳液質地一抹即細緻呵護肌膚。

「緊緻精華」萃取源自摩洛哥的巴貝里無花果於獨特水精華質地中，以「水塑型科技」平滑肌膚，並注入「胜肽緊實濃縮」，長時間向上緊緻臉部 Y 輪廓，塑造光澤小臉。

YSL極效活萃澎潤能量露／舒芙蕾乳霜

YSL澎潤能量露將天然的橙花精萃，完整包覆於精華型的化妝水中，可使用在精華液之前，加強肌膚的吸收能力，同時保濕。再搭配著「舒芙蕾乳霜」封存橙花精萃的保濕力與「核糖逆齡濃縮」，一抹注入高效水分並賦予肌膚新生彈力，寒冷的冬天，再也不怕肌膚起屑脫皮，上不了妝。

使用順序如下，可先使用澎潤能量露，之後夜光仙人掌超級精華，依照個人膚質狀況選擇緊緻／澎潤／嫩白精華，最後以舒芙蕾乳霜封存保養，讓夜貓子也能做好完美保養，睡覺讓肌膚修護。

從2020年1月1日起，凡購買極效活萃系列四件新品，包括極效活萃澎潤能量露＋極效活萃夜光仙人掌超級精華＋極效活萃緊緻／澎潤／嫩白精華任一瓶＋極效活萃舒芙蕾乳霜，可獲得「YSL限量大容量帆布托特包」。

YSL新推出極效活萃保養系列，以夜光仙人掌打造絕佳保養。圖／YSL提供
YSL新推出極效活萃保養系列，以夜光仙人掌打造絕佳保養。圖／YSL提供
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1月1日起，購買極效活萃系列四件新品送YSL限量大容量帆布托特包。圖／YSL提供
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YSL極效活萃舒芙蕾乳霜／50ml／3,400元。圖／YSL提供
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YSL新推出極效活萃保養系列，以夜光仙人掌打造絕佳保養。圖／YSL提供
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YSL極效活萃緊緻／嫩白／澎潤精華／夜光仙人掌超級精華試用圖。圖／YSL提供
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YSL極效活萃全系列商品。圖／YSL提供
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YSL極效活萃全系列商品。圖／YSL提供
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YSL極效活萃緊緻／嫩白／澎潤精華／30ml／3,150元；夜光仙人掌超級精華／...
YSL極效活萃緊緻／嫩白／澎潤精華／30ml／3,150元；夜光仙人掌超級精華／30ml／3,150元。圖／YSL提供
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YSL極效活萃夜光仙人掌超級精華／30ml／3,150元。圖／YSL提供
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YSL極效活萃澎潤能量露／200ml／2,000元。圖／YSL提供
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YSL熬夜復健

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