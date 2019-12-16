足球迷必看！Ricard Mille打造冠軍教頭聯名腕表
如果你是足球發燒友，那麼對於Roberto Mancini的名號肯定不會太陌生，這位曾多次帶領球隊獲得冠、亞軍的教練，亦是頂級腕表RICHARD MILLE品牌摯友。今年Roberto Mancini所帶領的球隊，更以無敗的成績闖入2020歐洲足球錦標賽的決賽，因此讓RICHARD MILLE決意為他再打造一只聯名表款RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，祈願他能繼續過關斬將。
自2013年開始，知名的足球教練Roberto Mancini就已是頂級腕表RICHARD MILLE品牌摯友，當時就曾推出過RM 11-01 Roberto Mancini腕表，解決了足球教練的難題。精準的掌握比賽時所剩餘時間，因為時間是寶貴的戰略資源，並給場上球員和教練帶來巨大壓力。一旦計分板停止顯示時間，特別是在加時賽期間，場上將被更加緊張的氣氛所籠罩，球員們亦會為此而亂了陣腳，不可避免地將影響比賽戰略。所以，RICHARD MILLE替Roberto Mancini量身打造的表款，可說是他的比賽幸運符。
而在執教聖彼德堡澤尼特足球俱樂部（Saint Petersburg Zenit club）兩年後， 出身義大利的Roberto Mancini出任成義大利國家足球隊（Squadra Azzurra）的總教練，更在今年以完全無負分的成績，晉級2020歐洲錦標賽的決賽，讓無數球迷的美夢成真。所以，RICHARD MILLE也選在此時，為這位冠軍教頭獻上RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，而未來他也將戴上這只表，一同出賽其他球隊，獲得最後的勝利。
RICHARD MILLE這只全新的複雜腕表，保留了RM 11-01系列的特徵，並加入全新設計如表冠線條、可變幾何結構擺陀，以及極具運動風格的Carbon TPT® 碳纖維表殼。外觀點綴有義大利國旗的三種色彩（Il Tricolore），還飾有義大利國家足球隊所代表的藍色調。而值得一提的是其飛返計時功能專為足球賽事量身打造，表盤的配置，是根據兩場45分鐘賽事與15分鐘的中停時間設計。按壓4點鐘位置的按鈕可啟動飛返計時功能，將指針重置回12點鐘位置，便可開始下半場的計時。若有加時賽，可重新啟動飛返計時功能，可以顯示15分鐘的加時賽以及最多5分鐘的傷停補時。
留言