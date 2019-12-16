足球迷必看！Ricard Mille打造冠軍教頭聯名腕表

如果你是足球發燒友，那麼對於Roberto Mancini的名號肯定不會太陌生，這位曾多次帶領球隊獲得冠、亞軍的教練，亦是頂級腕表RICHARD MILLE品牌摯友。今年Roberto Mancini所帶領的球隊，更以無敗的成績闖入2020歐洲足球錦標賽的決賽，因此讓RICHARD MILLE決意為他再打造一只聯名表款RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，祈願他能繼續過關斬將。

自2013年開始，知名的足球教練Roberto Mancini就已是頂級腕表RICHARD MILLE品牌摯友，當時就曾推出過RM 11-01 Roberto Mancini腕表，解決了足球教練的難題。精準的掌握比賽時所剩餘時間，因為時間是寶貴的戰略資源，並給場上球員和教練帶來巨大壓力。一旦計分板停止顯示時間，特別是在加時賽期間，場上將被更加緊張的氣氛所籠罩，球員們亦會為此而亂了陣腳，不可避免地將影響比賽戰略。所以，RICHARD MILLE替Roberto Mancini量身打造的表款，可說是他的比賽幸運符。

而在執教聖彼德堡澤尼特足球俱樂部（Saint Petersburg Zenit club）兩年後， 出身義大利的Roberto Mancini出任成義大利國家足球隊（Squadra Azzurra）的總教練，更在今年以完全無負分的成績，晉級2020歐洲錦標賽的決賽，讓無數球迷的美夢成真。所以，RICHARD MILLE也選在此時，為這位冠軍教頭獻上RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，而未來他也將戴上這只表，一同出賽其他球隊，獲得最後的勝利。