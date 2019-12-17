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首座會「發光」又經過「稜轎腳」的58度金門高粱酒 有如光明點燈 祈求新年祝福

2019-12-17 00:00文／ 言諭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首座會「發光」又經過「稜轎腳」的58度...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首座會「發光」又經過「稜轎腳」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，蘊藏媽祖暖心庇佑，象徵平安祝福。 圖／黑松 提供
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媽祖保佑世界傳頌 虔誠「稜轎腳」只為祈得恆久祝福
有人說，只要有華人的地方，就有媽祖的蹤跡。千百年來，為了祈得媽祖祝福庇佑，來自世界各地信眾虔誠的腳步從來不曾停歇過。其中最負盛名、揚名國際的就屬「大甲媽遶境」活動，總是吸引了大批眾人旅途跋涉、耐心等候，就為了能獲得大甲媽「稜轎腳」最神聖儀式的祝福。 「稜轎腳」是媽祖和信徒間最溫暖的對話，為了祈求家人平安順遂、親友富足豐收，信徒們虔誠伏地跪拜，展現最謙卑的敬意，讓媽祖的鳳輦從身上越過，希冀媽祖能如一盞永不滅的光明燈，幫助趨凶避吉、祈得恆久祝福。

遠迎大甲媽到金門酒廠 為每瓶58金高灌注平安
現在，不但可以將這樣具有祝福的意涵，直接帶回家，還可以天天點亮。50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司，以「超越代理」、「視如己出」的理念，攜手大甲鎮瀾宮聯名推出，千年來首座會「發光」的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，限量５萬８千瓶，特別奉請大甲媽從台中遠渡至金門酒廠，讓每一瓶58金高，有如虔誠信徒實實在在「稜」過媽祖「轎腳」，象徵瓶瓶皆有大甲媽的加持，蘊藏滿滿媽祖暖心庇佑，飲進每一口都有平安、祈福之意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大甲媽祖由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大甲媽祖由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤兩人親自護駕，前進金門酒廠為58金高加持。 圖／黑松 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 每一瓶58金高有如虔誠信徒的「稜」過媽...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 每一瓶58金高有如虔誠信徒的「稜」過媽祖「轎腳」，讓飲進每一口都有平安、祈福之意。 圖／黑松 提供
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首座會「發光」的光明祈福酒 宛如一盞光明燈 點亮祝福
首座會「發光」的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，耗費近一年時間的瓶身設計，才成功將鎮瀾宮鎮殿之寶 - 翡翠媽祖的聖像精心雕刻於瓶上，無論是媽祖的慈祥容顏、鳳冠珠簾，或是環繞於後的山巒稜線，各個細節栩栩如生、恍若真物，雪白剔透、溫潤典雅的流線瓶身，更是展現出大甲媽的慈愛與柔軟。點亮專屬搭贈的LED燈座，瞬間透出微微白玉般的溫暖色澤，就像是媽祖散發出來的福澤光芒，宛如一盞祈福光明燈，大甲媽祖的庇佑與祝福從此天天點亮 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首座會「發光」的「58度大甲媽光明祈福...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首座會「發光」的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，耗費近一年將媽祖聖像雕於瓶上，栩栩如生。 圖／黑松 提供
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58金高為所愛的人 點亮「稜轎腳」的祝福
50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示: 「點光明燈一直都是國人祈求一年平安的重要習俗，為的就是祈求來年平安、順利。現在黑松希望把這樣深深的盼望、祝願都收進58度大甲媽光明祈福金門高梁酒裡，用點一盞光明、飲一口平安的信念，將這份最具溫度的祝福，讓消費者可以送給所愛的人，意義非凡更顯珍貴。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司，...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司，以「超越代理」的經營理念，與大甲鎮瀾宮，聯名推出千年來首座會「發光」的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」 圖／黑松 提供
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吉日吉時限量搶購 點亮新年光明就是現在
去年58度大甲媽祈福酒一推出即秒殺，今年同樣遠迎大甲媽祖遠渡金門酒廠讓每瓶58金高都有媽祖「稜轎腳」的加持，發光與雕刻的瓶身打造更是別具匠心，全台限量推出，將於12月19日下午1點（吉日吉時）起於全家便利商店店內及Fami Port預購系統同步開賣，及全台地區酒類專賣店陸續上架，建議售價新台幣1,999元(實際價格及日期依各販售通路為主)，想為自己及所愛的人預購千年首座、難能可貴的祝福，點亮2020新年光明，就是現在！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」將於...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」將於12月19日下午1點（吉日吉時）起於全家便利商店店內及Fami Port預購系統同步開賣，及全台地區酒類專賣店陸續上架。 圖／黑松 提供
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