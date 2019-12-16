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MCM首度推出珠寶 把Disco水晶球變成項鍊

2019-12-16 17:25聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

繼Gucci、Giorgio Armani和Roger Vivier之後，德國袋包品牌MCM也宣佈進軍珠寶領域，最快在2020年春夏系列與其他產品一同上市。首波主打系列將融入音樂元素，甚至把Disco水晶球變成項鍊吊墜，讓女性消費者眼睛為之一亮，驚呼「也太可愛了吧！」

受到許多明星、潮人愛戴的MCM袋包品牌，也加入了珠寶設計的行列中，將於2020春夏系列，推出首波商品。MCM找來英國設計師飾品Tateossian品牌合作，將招牌的Logo圖騰、結合英式傳統珠寶工藝，來向1976年的創立精神致敬。以經典月桂葉標誌作為核心元素，飾以黑鑽石與施華洛世奇點綴於上，營造出奢華感。並結合不鏽鋼、純銀和18K黃金，三種主要材質來傳遞品牌價值與故事。

MCM以品牌的起源地慕尼黑的Disco黃金年代及當代柏林時髦族群追隨的Techno音樂文化作為創意藍本，因此能看到Disco水晶球的元素貫穿在系列中，呼應德國音樂史上最重要的時刻。或是，因應鼠年到來所塑造的「機器老鼠」形象的設計，讓許多人倍感可愛。除了經典的珠寶品項如項鍊、耳環、戒指及手環外，MCM還推出非一般的鞋帶釦、耳廓型耳環、胸針及頸鍊，價格自6,000元起至70,000之間。

MCM機器老鼠造型袖釦，價格店洽。圖／MCM提供
MCM機器老鼠造型袖釦，價格店洽。圖／MCM提供
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德國袋包品牌MCM也宣佈進軍珠寶領域，把Disco水晶球變成項鍊吊墜。圖／MCM...
德國袋包品牌MCM也宣佈進軍珠寶領域，把Disco水晶球變成項鍊吊墜。圖／MCM提供
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除了經典的珠寶品項如項鍊、耳環、戒指及手環外，MCM還推出非一般的鞋帶釦、耳廓型...
除了經典的珠寶品項如項鍊、耳環、戒指及手環外，MCM還推出非一般的鞋帶釦、耳廓型耳環、胸針及頸鍊。圖／MCM提供
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MCM鍍金鑲施華洛世奇鞋帶釦，價格店洽。圖／MCM提供
MCM鍍金鑲施華洛世奇鞋帶釦，價格店洽。圖／MCM提供
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MCM鍍金純銀經典月桂葉標誌袖釦，價格店洽。圖／MCM提供
MCM鍍金純銀經典月桂葉標誌袖釦，價格店洽。圖／MCM提供
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MCM 18K金月桂葉黑鑽石項鍊，價格店洽。圖／MCM提供
MCM 18K金月桂葉黑鑽石項鍊，價格店洽。圖／MCM提供
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品牌珠寶

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