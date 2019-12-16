MCM首度推出珠寶 把Disco水晶球變成項鍊

繼Gucci、Giorgio Armani和Roger Vivier之後，德國袋包品牌MCM也宣佈進軍珠寶領域，最快在2020年春夏系列與其他產品一同上市。首波主打系列將融入音樂元素，甚至把Disco水晶球變成項鍊吊墜，讓女性消費者眼睛為之一亮，驚呼「也太可愛了吧！」

受到許多明星、潮人愛戴的MCM袋包品牌，也加入了珠寶設計的行列中，將於2020春夏系列，推出首波商品。MCM找來英國設計師飾品Tateossian品牌合作，將招牌的Logo圖騰、結合英式傳統珠寶工藝，來向1976年的創立精神致敬。以經典月桂葉標誌作為核心元素，飾以黑鑽石與施華洛世奇點綴於上，營造出奢華感。並結合不鏽鋼、純銀和18K黃金，三種主要材質來傳遞品牌價值與故事。