貝克漢是他粉絲！Paul Smith攜手刺青傳奇推限量系列

很多人都知道大衛貝克漢（David Beckham）身上有超多刺青，而為他操刀刺下許多代表性圖騰的刺青師Mark Mahoney，也因此經常被提起。英倫時尚品牌Paul Smith今年秋冬就攜手Mark Mahoney推出限量系列，運用他的叛逆與創意風格，打造多款非常有Mark Mahoney特色的商品。

有著「全洛杉磯最難預約」封號的刺青界傳奇大師，Mark Mahoney在洛杉磯日落大道（Sunset Boulevard）上開設著名的刺青店Shamrock俱樂部（Shamrock Social Club），以「黑灰單針紋身」聞名，不只擁有貝克漢這個天王客戶，包括強尼戴普、蕾哈娜等人也都在他服務過的作品履歷中，貝克漢大兒子布魯克林身上第一個刺青也是出自他之手。這次與Paul Smith的合作起源於兩人2016年在洛杉磯Paul Smith門市活動中的相識，使用了Paul Smith品牌經典款商品，配上Mark Mahoney的一系列手繪插圖，徹底混搭英倫優雅與美式街頭風，也展現兩大領域傳奇大師共同創作的精彩火花。