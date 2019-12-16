貝克漢是他粉絲！Paul Smith攜手刺青傳奇推限量系列
很多人都知道大衛貝克漢（David Beckham）身上有超多刺青，而為他操刀刺下許多代表性圖騰的刺青師Mark Mahoney，也因此經常被提起。英倫時尚品牌Paul Smith今年秋冬就攜手Mark Mahoney推出限量系列，運用他的叛逆與創意風格，打造多款非常有Mark Mahoney特色的商品。
有著「全洛杉磯最難預約」封號的刺青界傳奇大師，Mark Mahoney在洛杉磯日落大道（Sunset Boulevard）上開設著名的刺青店Shamrock俱樂部（Shamrock Social Club），以「黑灰單針紋身」聞名，不只擁有貝克漢這個天王客戶，包括強尼戴普、蕾哈娜等人也都在他服務過的作品履歷中，貝克漢大兒子布魯克林身上第一個刺青也是出自他之手。這次與Paul Smith的合作起源於兩人2016年在洛杉磯Paul Smith門市活動中的相識，使用了Paul Smith品牌經典款商品，配上Mark Mahoney的一系列手繪插圖，徹底混搭英倫優雅與美式街頭風，也展現兩大領域傳奇大師共同創作的精彩火花。
Paul Smith x Mark Mahoney限量系列商品包括短袖T恤、長袖衛衣、連帽上衣、圍巾與皮件，可以看到Mark以傳統刺青工藝為靈感設計出的全新「Paul Smith字體」、燕子刺繡、二次世界大戰後所流行的「黑豹圖騰」，另外像是反映英美兩國並肩作戰的「雙手橫渡水面相握圖案」則是在一次世界大戰時相當受歡迎，也被Mark Mahoney用來借喻他和Paul Smith之間的跨國合作關係。
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