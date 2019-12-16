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@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33聯合報 記者劉小川／台北即時報導

來自日本的@cosme，起源是日本最大的美妝評論網站，在日本有約23間門市，台灣目前有4間門市，香港也有4間，連泰國也有2間門市，每年@cosme發表的年度美妝大賞，是日本最具影響力的榜單，但為什麼進軍台灣才短短2年多，@cosme Store就宣布暫停營業呢？不具名的藥妝同業指出，「因為光賣美妝的毛利率太低了」，而且@cosme不加入促銷戰也是主因。

該同業指出，@cosme Store在台灣的實體門市，以販賣美妝、保養品為主，雖然不少都是日本品牌，但因為只賣美妝保養的毛利率太低了，少了保健、藥品等比較高的毛利商品，加上美妝保養品，直接受到景氣影響，如果買氣不佳，很能支撐下去。

另外，台灣的藥妝店流行打折扣戰、優惠戰，例如Tomod’s會打出彩妝77折的優惠，其他通路也只得跟進促銷，但@cosme Store在台灣少打折扣促銷，就比較難競爭。

@cosme Store在台灣喊出「日本第一化粧品專賣店」，2017年5月剛進台灣時，也掀起一陣日系美妝保養品的討論，因為有許多新進品牌，不過，藥妝同業坦言，「台灣藥妝競爭太激烈了」，雖然@cosme在日本經營不錯，但在台灣可能無法複製。

而且選點也是一門學問，@cosme在台灣選在台北車站、捷運通連地下街開店，但日本與台灣的人潮上仍有差別，因此人流上也是一大考驗。

@cosme對於為何結束營業，是否商品毛利率不高、店租太高等相關問題，聲明中強調是「因海外策略營運調整」，@cosme公司只回應相關訊息都公布在網路上了，其他都不回應。

根據@cosme在臉書自己的回應，表示台灣的urcosme將會持續經營，urcosme有經營電商，未來應該還是買得到部分商品。

@cosme Store在台灣的第一間店，開在微風台北車站。圖／摘自@cosme...
@cosme Store在台灣的第一間店，開在微風台北車站。圖／摘自@cosme Store臉書
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@cosme Store在台灣的第一間店，開在微風台北車站。圖／摘自@cosme...
@cosme Store在台灣的第一間店，開在微風台北車站。圖／摘自@cosme Store臉書
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@cosme Store在台灣第二間店，開在微風信義。圖／摘自@cosme St...
@cosme Store在台灣第二間店，開在微風信義。圖／摘自@cosme Store臉書
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@cosme Store主攻美妝與保養，少了保健藥品等高毛利的商品。圖／摘自@c...
@cosme Store主攻美妝與保養，少了保健藥品等高毛利的商品。圖／摘自@cosme Store臉書
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@cosme Store宣布結束台灣實體門市經營。圖／摘自@cosme Stor...
@cosme Store宣布結束台灣實體門市經營。圖／摘自@cosme Store臉書
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