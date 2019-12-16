觀音自在煨東坡、紅玉湯包台灣特色茶餐 邀民眾票選

農委會茶業改良場與主廚合作，首次以10種台灣特色茶，研發推出「台灣十全食美特色茶餐」，吃出茶餐新境界。茶改場表示，即日起至12月31日止，將在茶改場臉書進行「台灣十全食美特色茶餐」票選抽獎活動，歡迎民眾參加。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣有美食王國之稱，特色茶更是享譽全球，若能結合成獨具特色的茶餐料理，頗具米其林摘星潛力，因此邀請獲得法國藍帶協會亞太區五星主廚金質獎的主廚林瑞彬、康智翔、莊承運、陳俊村等專家合作，開發台灣特色茶宴，以碧螺春綠茶、文山包種茶、紅烏龍茶、鐵觀音茶、紅茶、凍頂烏龍茶、東方美人茶、GABA烏龍茶、台茶24號、高山烏龍茶等，調理出帶有10種茶風味的創意茶宴。

茶改場表示，創意茶宴從前菜、桌菜、湯品到甜點完整設計，包括碧綠鮑魚橙丁沙拉、甜橙鴨胸佐文山乳酪球、海鮮冷麵佐醋溜烏龍、觀音自在煨東坡、紅玉湯包、活魚凍頂鮮汁煮、日出東方美人雞湯、(絞肉)遇上烏龍油飯、季節時蔬佐山茶雙醬、高山韻白玉等10道佳餚；希望也能有機會躍上國際米其林。

茶改場表示，茶葉在蒸、煮、燙、炒、滷、烤的加熱調理過程中，茶色、茶香及茶滋味容易逸失難以保存；因此，「台灣十全食美特色茶餐」考量各種臺灣特色茶的獨特性，先引出茶風味，再輔以料理手法，溶入食材中，如高山烏龍茶取其淡雅花香，做成鮮奶油香緹，再加入爆汁酸甜魔豆，更佳優化茶原本的香氣。

或者，如台茶24號茶湯具甘甜風味，與胡麻醬混合成為獨特的「台茶胡麻醬」；又如厚醇甘香的紅茶非常適合解湯包的肥油感，製作湯包口味絕妙；此外，擁有豐富花果香的GABA茶，泡開後與豬絞肉及醬油一起拌炒，更創出十足代表台灣味的肉醬，可與義大利肉醬和泰式打拋豬一較高下。

蘇宗振表示，台灣特色茶宴強調維持食材清新自然原味，善用茶以去腥、解膩並保留茶香，民眾可參考特色茶餐食譜動手做做看。