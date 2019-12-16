好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫
暖冬效應發燒，邁入12月中旬全台氣溫炎熱，這時來點沁涼冰品最對味。全家便利商店聯手法國 MONBANA 合作，打造全新「MONBANA 巧克力霜淇淋」，嚴選高品質MONBANA 可可粉為基底，口感香醇不甜膩，深受甜食主義者喜愛，12月18日於全家獨家販售。
高人氣的「MONBANA 可可飲」曾在好市多造成搶購熱潮，被網友譽為「神級可可粉」，加入特製MONBANA 可可粉製作，絲綢般滑順口感，尾韻帶有淡淡巧克力香，讓人一試成主顧，12月18日至31日優惠價65元，想嚐鮮消費者不可錯過。加碼推出5款聯名麵包、甜點，例如「MONBANA 格紋巧克力麵包」選用巧克力菠蘿製作外皮，內餡夾入濃稠巧克力醬，口感多層次；「MONBANA 法式巧克力薄餅」爽脆順口，加入巧克力鮮奶油及戚風蛋糕製作，早餐時可搭配咖啡品嚐。
針對喜愛野餐的饕客，同步祭出「MONBANA 巧克力起司三明治」鬆軟吐司夾入巧克力卡士達及瑞士山谷奶油起司，鹹中帶甜刺激味蕾，讓人口水直流；下午茶必備「MONBANA 巧克力泡芙」混合巧克力卡士達和鮮奶油調味，佐以現沖茶飲滋味一絕。
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