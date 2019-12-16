親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58聯合報 記者徐力剛／即時報導

暖冬效應發燒，邁入12月中旬全台氣溫炎熱，這時來點沁涼冰品最對味。全家便利商店聯手法國 MONBANA 合作，打造全新「MONBANA 巧克力霜淇淋」，嚴選高品質MONBANA 可可粉為基底，口感香醇不甜膩，深受甜食主義者喜愛，12月18日於全家獨家販售。

高人氣的「MONBANA 可可飲」曾在好市多造成搶購熱潮，被網友譽為「神級可可粉」，加入特製MONBANA 可可粉製作，絲綢般滑順口感，尾韻帶有淡淡巧克力香，讓人一試成主顧，12月18日至31日優惠價65元，想嚐鮮消費者不可錯過。加碼推出5款聯名麵包、甜點，例如「MONBANA 格紋巧克力麵包」選用巧克力菠蘿製作外皮，內餡夾入濃稠巧克力醬，口感多層次；「MONBANA 法式巧克力薄餅」爽脆順口，加入巧克力鮮奶油及戚風蛋糕製作，早餐時可搭配咖啡品嚐。

針對喜愛野餐的饕客，同步祭出「MONBANA 巧克力起司三明治」鬆軟吐司夾入巧克力卡士達及瑞士山谷奶油起司，鹹中帶甜刺激味蕾，讓人口水直流；下午茶必備「MONBANA 巧克力泡芙」混合巧克力卡士達和鮮奶油調味，佐以現沖茶飲滋味一絕。

「MONBANA 格紋巧克力麵包」口感多層次，讓人愈吃愈上癮。圖/全家提供
「MONBANA 格紋巧克力麵包」口感多層次，讓人愈吃愈上癮。圖/全家提供
分享
「MONBANA 巧克力霜淇淋」、「MONBANA 可可飲」12/18全家門市販...
「MONBANA 巧克力霜淇淋」、「MONBANA 可可飲」12/18全家門市販售。圖/全家提供
分享

巧克力可可甜點

延伸閱讀

雞腿是雞身上最值得吃的部位嗎？雞胸、雞腿、雞...

麥當勞飄麵包香！ 三款法國直送肉桂捲、丹麥捲...

老字號零食大廠搶攻耶誕商機 乖乖這麼出招令...

限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一...

天冷也要吃！全家便利商店「桂花小麥啤酒霜淇淋...

IKEA霜淇淋「焦糖瑪奇朵」新口味！加碼推炸...

相關新聞

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

觀音自在煨東坡、紅玉湯包台灣特色茶餐 邀民眾票選

2019-12-16 16:00

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

舌尖上的冬至 嘗不一樣的湯圓

2019-12-16 14:44

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

背上超可愛吐司造型包 走路都有麵包香！

2019-12-16 13:26

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

香氛控快來！BONNY & READ聯名韓國香氛Cosmic Mansion

2019-12-16 12:12

遠東70有愛，打卡做公益 邀你一起寒冬助老

2019-12-16 00:09

車市尾勁上揚 今年上看43.5萬輛

2019-12-16 00:02

七道特色手藝年菜 朱記一次幫你準備好

2019-12-16 00:00

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

伯朗咖啡館轉型 大啖啤酒、燒肉

2019-12-15 15:18

默默賣成冠軍！蘭蔻白金煥亮雪露送化妝棉，用了高顏值

2019-12-15 15:03

OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表

2019-12-15 14:08

「gonna共樂遊」冬日開派對 這樣分享最好吃

2019-12-15 13:58

小家庭過年無壓力 年菜混搭自由配

2019-12-15 13:51

日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

2019-12-15 13:27

全台限量265組！招財運的雪花秀潤燥精華EX年節限定版

2019-12-15 12:21

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

2019-12-15 11:20

彭于晏、鄭雨盛詮釋經典藍穿搭 網：這是冬天最美風景

2019-12-15 11:19

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 10:42

選個派對包款 好跨年

2019-12-15 00:06

2020流行色「淡定薄荷綠」清新包款 看了超想買

2019-12-14 20:24

太妃糖蘋果、拼布設計太迷人！NINA RICCI、CK ONE、4711新香水快收藏

2019-12-14 19:26

邁阿密設計展／LV發表新款家具 宛如被日光擁抱般溫暖

2019-12-14 17:38

美「眉」完勝攻略！4大眉型＋柔霧質感讓眉妝不落漆

2019-12-14 16:21

14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

2019-12-14 15:43

最潮美甲這樣玩！2020 PANTONE代表色「經典藍」讓指尖不無聊

2019-12-14 14:57

迷你版呱呱包「咕咕包」登場！百元有找 連續29天限定

2019-12-14 13:52

首創！旅遊+保險「一站」搞定 限時再抽萬元旅遊金

2019-12-14 13:15

這些「米其林」年菜可外帶！圍爐宴也可以有滿滿星光

2019-12-14 13:12

可「回收再利用」的酒瓶來了！Absolut 2019限量瓶上市

2019-12-14 11:06
看更多

熱門文章

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄

2019-12-16 12:33

星宇航空機票首賣太夯？ 有人網頁掛點4分鐘

2019-12-16 11:20

唐綺陽星座運勢週報：處女感情要有定見 雙魚有正財運

2019-12-16 07:08

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

陽明山「驅猴」首次動用漆彈槍

2019-12-16 00:29

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:34

7-11「X-STORE 3」開進高雄！兩層樓還有酒吧、咖啡館

2019-12-12 16:22

為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵

2019-12-16 15:16

每日星座運勢／獅子愛情旺主動出擊　財富回收時刻

2019-12-16 00:00

星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售

2019-12-16 14:42

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速

2019-12-16 12:12

又見天狗食日！ 各縣市26日賞日偏食時段看這

2019-12-16 09:53

周三傍晚鋒面前緣抵達 吳德榮：北台灣短暫雨氣溫降

2019-12-16 08:48

無照中醫推廣新生兒喝粥…三名網紅醫師拳頭都硬了

2019-12-16 10:13

2020年元旦 國道取消20公里免費抑制短途旅次

2019-12-16 10:30

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

【閱讀生活】黃德興／總鋪師的回憶

2019-12-16 06:00

【童言童語】蔡宛芳／領了就有錢

2019-12-16 06:00

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

影／嘉義市雲海日出真美！ 男曬衣見大霧拍下美景

2019-12-16 11:46

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩

2019-12-16 15:15

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

吃剩的優格再製新的好省錢？ 小心吃出腸胃炎

2019-12-16 13:02

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

背上超可愛吐司造型包 走路都有麵包香！

2019-12-16 13:26

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

健康名人堂／長庚「進化」 穩紮穩打拚研究

2019-12-16 00:58

漆彈槍有用嗎？動保處：不餵食才是正解

2019-12-16 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top