親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

影／海洋中的大紅牡丹... 屏東海生館復育黑海刺水母

2019-12-16 14:25聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」，帶著飄逸而細長的觸鬚，頂著粉嫩紅色的碩大泳鐘，拖著彷彿片片花瓣的蕾絲緞帶般口腕，黑海刺水母就宛如海洋中的大紅牡丹，一登場便吸引眾人目光。

「黑海刺水母」為英文名稱Black Sea Nettle 翻譯而來，學名為Chrysaora achlyos，又常俗稱為黑水母，色澤呈現著豔麗的紅色或橘色，其觸手及口腕則多為白色及粉紅色；隨著體型逐漸變大，體色也會慢慢轉為暗褐色，因此被稱為黑海刺水母。

屏東海生館表示，黑海刺水母泳鐘部位能夠生長至約一公尺，觸手及口腕更能長至近六公尺長，屬於大型水母之一，毒性雖然較弱，但仍不可小覷。除了上述特性，與太平洋低鰭鯧的幼魚有共生關係。

黑海刺水母在1997年才被列為新的物種，因此文獻記載並不多，牠們極少出現在人類活動海域之中，而通常生活在更深且更平靜的海域，也因此牠們對於生活的水質等更為敏感、飼養難度也更高。在包含溫度等各種不同變數皆須嚴格控管，且需要專業人員維護照顧之下。

目前展示於世界水域館古代海洋區的黑海刺水母，搭配台灣水域館現正展示的海月水母及大西洋海刺水母，讓遊客能在館內體驗各式水母的奇幻漂流旅程。海生館表示，若想要進一步感受觸摸水母的真實觸感，可參加夜宿海生館活動，隨著導覽解說到海生館後場了解水母的繁殖過程。

更多館內資訊可至官網https://www.aquarium.com.tw/event.asp?ID=167或Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/HSWEC/查詢更多資訊。　

屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」。圖／屏東海...
屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」。圖／屏東海生館提供
分享
屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」。圖／屏東海...
屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」。圖／屏東海生館提供
分享

屏東護照水質

延伸閱讀

海洋中的大紅牡丹 罕見黑海刺水母現身海生館

還給孩子蝴蝶山與珊瑚海 聯電伴生態團體守護環...

旗津海灘擱淺綠蠵龜 回家了

歷經半年悉心照顧 高雄旗津擱淺綠蠵龜返回大海

「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀...

東引北海坑道新增養殖池 變身復育基地

相關新聞

外來種斑腿樹蛙蝌蚪 清缸、佳餚兩相宜

2019-12-16 13:58

海洋中的大紅牡丹 罕見黑海刺水母現身海生館

2019-12-16 11:39

漆彈槍有用嗎？動保處：不餵食才是正解

2019-12-16 00:31

陽明山「驅猴」首次動用漆彈槍

2019-12-16 00:29

旗津海灘擱淺綠蠵龜 回家了

2019-12-15 23:15

歷經半年悉心照顧 高雄旗津擱淺綠蠵龜返回大海

2019-12-15 20:33

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

眾鳥揪團齊剪「西瓜皮」 呆萌髮型網笑炸：彌敦道9號剪的？

2019-12-15 12:00

動物園棉頭絹猴超寵妻 吃飯睡覺都放閃

2019-12-13 13:45

U值媒／台灣鳥類生態奇觀 在台南的這裡！

2019-12-13 13:25

影／哪來白目坐我專屬位置！黑翅鳶一腳踢飛佔位者 霸氣姿態笑翻網友

2019-12-12 20:00

最快鳥類「遊隼」疑被車撞骨折 民眾救起治癒野放

2019-12-12 16:53

「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀鮈復育成功

2019-12-12 11:31

破世界紀錄！北市動物園穿山甲 高齡22歲

2019-12-11 23:52

台灣飼育穿山甲破世界紀錄 22歲「穿胖」最年長

2019-12-11 15:34

來自北極的嬌客 小天鵝現蹤大甲

2019-12-11 14:17

受傷穿山甲躲操場 保育人員救援

2019-12-11 14:17

台東校園操場有穿山甲 縣府保育科救援後送

2019-12-11 11:22

影／北極嬌客最萌小天鵝家庭現蹤大甲 鳥友驚喜追拍

2019-12-11 10:11

影／心痛！大白鯊頭被鲨籠卡住 慘死在觀光客眼前

2019-12-11 10:08

曾經胖到走2步就放棄 40公斤米格魯瘦身有成IG爆紅

2019-12-11 09:09

奶貓吸吮大拇指熟睡 超可愛模樣萌翻眾人

2019-12-10 17:30

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

風流鴨每日交配多達10次 生殖器感染含膿閹割保命

2019-12-10 10:37

英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

2019-12-09 16:26

2女金剛來了 動物園辦「猩」婚

2019-12-09 00:05

台北雁鴨季 7場濕地導覽

2019-12-07 23:50

獨留寵物狗在家超過一個月活活餓死 華男被捕

2019-12-07 18:16

象爸爸 救了23頭野生亞洲象

2019-12-06 23:56

欖蠵龜遭鉤傷 暫送海大收容

2019-12-06 23:13

新竹市立動物園重新開放！7大可愛焦點搶先看 還送免費紀念小物

2019-12-06 16:06

絨鼠的超級紅娘是他 動物園喜添7鼠

2019-12-06 15:33

罕見保育類欖蠵龜「小石」遭鉤傷 暫送海洋大學收容

2019-12-06 15:04

花蓮欖蠵龜嘴卡魚鉤 台大獸醫系接續治療

2019-12-06 14:30

台韓鳥友心所繫！ 黑琵「H74」再返茄萣濕地度冬

2019-12-05 23:11

氣溫增高鳥變小 研究：不利遷徙

2019-12-05 21:09

北美研究：暖化讓鳥類體型縮小了

2019-12-05 14:20

送屠場遭電擊 澳洲退役純種馬被做成寵物飼料　

2019-12-05 11:32
看更多

熱門文章

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄

2019-12-16 12:33

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 10:42

星宇航空機票首賣太夯？ 有人網頁掛點4分鐘

2019-12-16 11:20

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

唐綺陽星座運勢週報：處女感情要有定見 雙魚有正財運

2019-12-16 07:08

陽明山「驅猴」首次動用漆彈槍

2019-12-16 00:29

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42

每日星座運勢／獅子愛情旺主動出擊　財富回收時刻

2019-12-16 00:00

又見天狗食日！ 各縣市26日賞日偏食時段看這

2019-12-16 09:53

周三傍晚鋒面前緣抵達 吳德榮：北台灣短暫雨氣溫降

2019-12-16 08:48

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

無照中醫推廣新生兒喝粥…三名網紅醫師拳頭都硬了

2019-12-16 10:13

2020年元旦 國道取消20公里免費抑制短途旅次

2019-12-16 10:30

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速

2019-12-16 12:12

【閱讀生活】黃德興／總鋪師的回憶

2019-12-16 06:00

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

【童言童語】蔡宛芳／領了就有錢

2019-12-16 06:00

影／嘉義市雲海日出真美！ 男曬衣見大霧拍下美景

2019-12-16 11:46

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

星宇航空開賣 首航3航點首班機6至11分鐘搶光

2019-12-16 13:38

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

健康名人堂／長庚「進化」 穩紮穩打拚研究

2019-12-16 00:58

背上超可愛吐司造型包 走路都有麵包香！

2019-12-16 13:26

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

漆彈槍有用嗎？動保處：不餵食才是正解

2019-12-16 00:31

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

吃剩的優格再製新的好省錢？ 小心吃出腸胃炎

2019-12-16 13:02

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

旗津海灘擱淺綠蠵龜 回家了

2019-12-15 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top