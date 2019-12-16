影／海洋中的大紅牡丹... 屏東海生館復育黑海刺水母

屏東海生館營團隊海景公司，近日成功復育罕見的大型水母 「黑海刺水母」，帶著飄逸而細長的觸鬚，頂著粉嫩紅色的碩大泳鐘，拖著彷彿片片花瓣的蕾絲緞帶般口腕，黑海刺水母就宛如海洋中的大紅牡丹，一登場便吸引眾人目光。

「黑海刺水母」為英文名稱Black Sea Nettle 翻譯而來，學名為Chrysaora achlyos，又常俗稱為黑水母，色澤呈現著豔麗的紅色或橘色，其觸手及口腕則多為白色及粉紅色；隨著體型逐漸變大，體色也會慢慢轉為暗褐色，因此被稱為黑海刺水母。

屏東海生館表示，黑海刺水母泳鐘部位能夠生長至約一公尺，觸手及口腕更能長至近六公尺長，屬於大型水母之一，毒性雖然較弱，但仍不可小覷。除了上述特性，與太平洋低鰭鯧的幼魚有共生關係。

黑海刺水母在1997年才被列為新的物種，因此文獻記載並不多，牠們極少出現在人類活動海域之中，而通常生活在更深且更平靜的海域，也因此牠們對於生活的水質等更為敏感、飼養難度也更高。在包含溫度等各種不同變數皆須嚴格控管，且需要專業人員維護照顧之下。

目前展示於世界水域館古代海洋區的黑海刺水母，搭配台灣水域館現正展示的海月水母及大西洋海刺水母，讓遊客能在館內體驗各式水母的奇幻漂流旅程。海生館表示，若想要進一步感受觸摸水母的真實觸感，可參加夜宿海生館活動，隨著導覽解說到海生館後場了解水母的繁殖過程。