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難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01聯合報 記者吳曉涵／即時報導

幾年前Balenciaga接連推出條紋購物袋、類似Ikea藍色提袋的包引發熱議，也讓大型購物袋風格的包款成為一股流行。延續這股熱潮，雖然近來時尚品牌瘋狂推出迷你包，但還是有設計師反其道而行，往巨型包的方向邁進。

故事要從Opening Ceremony的購物袋開始說起，這款巨型購物袋一開始是出現在自稱為紐約市兼職星探的Nicolas Heller的IG上，他發了一段在地鐵拍到女子背著一個鮮黃色巨型Opening Ceremony的購物袋卡在閘門的影片，並寫著「是配件變得越來越大還是我們變得越來越小？」隨後幾天Opening Ceremony官方IG也發表了這段影片，並宣布巨型購物袋的確是他們最新推出的產品。

這個購物袋高68公分，寬116公分，可盛裝的空間可以說是非常大，共黑、黃兩色，售價約3195台幣，上市後掀起搶購，除了實體店鋪可買到之外，官網也提供訂購，但目前預購頁面已經移除，預計要到明年一月才會重新補貨。

如果覺得Opening Ceremony巨型購物袋實在太大？或許可以考慮BOTTEGA VENETA明年春夏推出的巨型Arco和Jodie包，這兩款包加大的尺寸一樣是大到可以「離家出走」，無論是造型度或是實用度都非常高，只是相較Opening Ceremony的包，預算則是要多很多才行就是了。

BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／B...
BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／BOTTEGA VENETA提供
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BOTTEGA VENETA 2020春夏推出超大型的Jodie包。圖／BOTT...
BOTTEGA VENETA 2020春夏推出超大型的Jodie包。圖／BOTTEGA VENETA提供
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BOTTEGA VENETA 2020春夏推出超大型的Jodie包。圖／BOTT...
BOTTEGA VENETA 2020春夏推出超大型的Jodie包。圖／BOTTEGA VENETA提供
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BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／B...
BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／BOTTEGA VENETA提供
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Opening Ceremony推出巨型購物袋包。圖／摘自IG
Opening Ceremony推出巨型購物袋包。圖／摘自IG
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BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／B...
BOTTEGA VENETA 2020春夏推出巨型Arco包，材質更柔軟。圖／BOTTEGA VENETA提供
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Opening Ceremony推出巨型購物袋包。圖／摘自IG
Opening Ceremony推出巨型購物袋包。圖／摘自IG
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紐約

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