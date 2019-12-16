快閃日本過聖誕 酷航單程含稅888元起

下週即將迎接聖誕節，你想好怎麼過了嗎？酷航明日飛常酷促銷祭出超優惠票價，聖誕節前後三日台北飛往東京、高雄飛往大阪單程含稅只要888元起，只要省下一頓聖誕大餐的花費，即可飛往日本感受濃濃的聖誕氣氛，北高雙點皆可出發，馬上揪團來個說走就走的旅行吧！

別以為只有到歐洲才能感受到濃厚的聖誕氣息，其實日本也相當重視和熱愛慶祝聖誕節，到了每年的12月，走在日本的街頭，隨處皆能看到絢麗的佈置和各式聖誕活動、市集紛紛登場。例如日本東京澀谷的代代木公園今年舉辦的「青之洞窟」，綿延的藍色樹海成為日本人氣最高的聖誕節打卡點，或是前往大阪欣賞光之饗宴，在大阪中央公會堂於12月期間以光雕投影及燈光帶來精彩的視覺享受，一旁的中之島公園也結合燈飾及音樂打造了綿延超過100公尺的聖誕大街。酷航台北飛往東京和高雄飛往大阪飛往日本，天天皆可出發，來回時間佳，無論想要早去晚回，或是睡飽下午再出發都能自由搭配，酷遊日本輕鬆無負擔。