買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

花了400多萬購買賓士新車，但是卻可能買到泡水車嗎？台南市一名黃姓消費者去年中購買新車，但是一年之間竟然發生兩次無預警在行駛中突然熄火、方向盤鎖死，讓她嚇壞，檢查之下才發現車輛竟然有泡水痕跡，但賓士原廠否認在交車之前車輛泡水，認為是車主使用中造成，雙方各執一詞。

據了解，賓士台南經銷商賓泓公司認為，應該是車主在開車時涉水，造成後行李箱通氣孔進水，後行李箱下方才會有鏽蝕、發霉的情況，更下方的電路板因此故障，才會在行駛當中熄火。

但消費者卻認為，電路板上方行李箱根本就沒有進水的痕跡，而且行李箱的通氣孔距離地面有80公分，根本不可能進水，懷疑車輛原廠出廠時就已經有一定程度的損壞，或者是原廠設計或零件有瑕疵，才會造成車內積水。

經營食品業、事業有成的黃姓消費者，去年10月花了400多萬元向台灣賓士總代理商旗下的經銷商購買AMG-GLE43-4M新車，但今年7月就發生行駛中熄火鎖死情況，進場檢修更換零件後，9月卻再次發生同樣情況。

第一次進場時維修人員檢查行李箱及下方的備胎箱沒有發現積水，但是第二次進場時，卻發現更下方的電路板有明顯的積水與水痕，泡棉也腐壞。

賓士原廠認為積水是車主使用造成，要求車主自費維修，但是黃女卻認為，都是在正常狀況下使用，並沒有讓車子泡水，而且經過兩次的意外，雖然沒有撞到其他的車子或人，已經讓她嚇破膽，要求賓士更換其他款新車，遭到拒絕。

由於雙方各執一詞，消費者在11月尋求消保官調解，但仍然調解不成。消費者上午在市議員蔡蘇秋金陪同下開記者會，原本要求台灣賓士總代理與經銷商賓泓公司到場，但是兩單位都沒有人出席。

賓泓公司在記者會中透過電話表示，有處理的誠意，但是一切依法行事，沒有辦法同意消費者的要求。

黃姓消費者上午在市議員蔡蘇秋金陪同下，開記者會控訴買到泡水車。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook