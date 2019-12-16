香氛控快來！BONNY & READ聯名韓國香氛Cosmic Mansion

香氛控必買！BONNY & READ特別選在聖誕前夕，推出首次與韓國知名香氛品牌Cosmic Mansion跨國界聯名商品，歷經8個月共同研發專屬於BONNY & READ 品牌調性的味道，是為飾品與香氛品牌的迷人結合。全台首批限量300個，一定要把握機會入手！

BONNY & READ首次聯名韓國香氛Cosmic Mansion。（圖／BONNY&READ提供） 分享 facebook

迎接聖誕節小編特別爭取要送網友們禮物唷，現在立刻加入UDN Style粉絲專頁，並在抽獎PO文下留言「想要BONNY & READ聯名Cosmic Mansion的哪個香味？」，Tag好友推薦活動就有機會抽中BONNY & READ聯名Cosmic Mansion的擴香和蠟燭！

BONNY & READ X Cosmic Mansion聯名擴香和蠟燭。（圖／BONNY&READ提供） 分享 facebook

韓國首爾知名香氛品牌Cosmic Mansion深受韓國設計師和年輕人喜愛，是首爾旅行必去的人氣名店，不同於其它香氛品牌，採用對人體無害100%天然植物蠟成份的香味蠟燭，產品本身強調的是天然與純淨的感覺，將迷人的香氣結合簡約時尚的黑白色包裝，融入在生活品味的空間中，表現了特有的獨家品味，因此很受韓國設計師以及追求生活空間的人們所喜愛。

BONNY&READ X Cosmic Mansion聯名擴香。（圖／BONNY&READ提供） 分享 facebook

首次推出BONNY & READ X Cosmic Mansion的聯名商品，一共設計了3種獨家香味：布拉格果宴、維克多雨果大街，以及馬德里晨曦，皆以浪漫的城市命名，其中，布拉格果宴（Fruit Banquet in Prague），以歷史優美的小鎮和熱情的人們為背景，無花果和黑莓中加入稍微更清爽的萊姆及羅勒的香氣，空氣中自然飄散的甜果香形塑了繚繞在悠閒度假時光情景，表現出乾淨甜美的清澈味道；維克多雨果大街（Avenue Victor-Hugo），則是以法國女人充滿自信的樣貌來想像，特別神祕動人，以柚子的味道為基礎，配上草香與玫瑰，淡淡的花香乾淨清爽，散發出屬於自信的浪漫香味； 而馬德里晨曦（Sunrise of Madrid），象徵著我們用優雅的氣息漫步在大街上，以鹽及竹木調為基底，加入棉花跟米香的花香後，再以香草豆跟麝香收尾，就像陽光輕柔灑落的瞬間，抑鬱的心得到紓解，有種溫暖帥氣的感覺。

BONNY & READ X Cosmic Mansion聯名蠟燭。（圖／BONNY&READ提供） 分享 facebook

【活動說明】

◎活動時間：即日起至12月19日14:00止。

◎得獎獎項：BONNY & READ聯名韓國香氛Cosmic Mansion 擴香+蠟燭組

◎活動方式：

1.加入UDN Style粉絲團，

2.分享本活動粉絲團貼文

3.留言回答+tag：「想要BONNY & READ聯名Cosmic Mansion的哪個香味？tag你的閨蜜一起來參加活動」

◎得獎公布： 12月19日 18:00

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼、寄送地址含郵遞區號）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com，贈品將安排陸續寄送。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。