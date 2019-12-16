GUESS耶誕歡慶活動全台展開 性感、酷帥衣裝網紅搶穿

這個年終假期，GUESS特邀模特兒Erin Cummins、Kellie Stewart和Francesco Monte聯袂演演全新廣告大片，展現耶誕節、跨年等假日季節的著裝造型與節慶氛圍。

值得一提的是，伴隨著2019歲末假日全新視覺的面世，GUESS不僅將在全台店舖進行新品上市，並推出GUESS Holiday體驗活動。

GUESS表示，12月22日（周日）將於新光三越台南新天地小西門GUESS專賣店邀請消費者共襄盛舉，凡來店即可獲得GUESS假日特製紀念卡片，如在店內消費，還能透過專業插畫老師的巧手，為卡片進行客製化塗鴉。不僅如此，消費滿5,000元，顧客即可獲得搭羅牌占卜諮詢，為即將到來2020年找出專屬自我的方向。

GUESS指出，本季女士服裝在牛仔布料上製造了更多可玩性，以牛仔褲和牛仔外套內搭蕾絲緊身衣為主打。其中，黑色人造革夾克，人造革皮褲和各色機車夾克尤為引人矚目。千鳥格印花鉛筆裙，搭配搖滾風機車夾克，將成為本季晚宴上的最佳選擇。