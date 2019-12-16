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最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08聯合報 記者魏妤庭／即時報導

日本是台灣旅客最喜歡的旅遊國家之一，以往一下飛機過海關，總要花上不少時間排隊等候通關，但現在過關可以更方便。日本自今年8月底起針對成田機場第三航廈的外國旅客可以使用電子申報通關，只要下載App，5秒就能過關，並預計在2020年春天起，6大機場全面開放該項服務。

以往旅客入境日本，必須填寫2張書面紙本表格，包含入境表相關資訊，以及向海關提交攜帶物品、後送物品等申報書。但若遇到正好有多航班同時抵達，光是等排隊出關，最長有可能等超過半小時到1小時。

由於2020年適逢東京奧運，屆時到日本的人潮相當可觀，加上反恐需求，日本規畫多項新設施，其中一項便是簡化入境手續，引進電子申報服務。該服務使用方式相當容易，只要到東京稅關下載「Japan Customs Dec;aration App」，就可以利用App申報。上面有多種語言提供旅客選擇，按照步驟填寫資料即可完成，目前成田機場第三航廈已開放提供外國旅客使用，若近期有前往的旅客可以參考。

除了成田機場第三航廈外，日本政府在2020年春季起會針對國內6大機場開放過海關可使用電子申報，包含羽田機場、成田機場第一及第二航廈、關西國際機場、中部機場、福岡機場、北海道新千歲機場等，屆時只要有護照和電子申報裝置產生的QR Code，就可以用電子申報通道5秒快速通關。

不過，要注意的是，即使使用了日本海關電子申報App，用電子方式提交攜帶物品、後送物品申報書，但檢察官依然可以要求旅客出示護照，或是提出問題、要求檢查。此外，不只海外購入的物品，出境或抵達日本在免稅店購買商品也要申報。

使用電子申報裝置辦理手續的過程中，可以隨時修改內容，但一旦手續完成就無法修改，也無法使用電子申報裝置重新辦理手續，旅客需特別留意，確定資訊無誤後再送出。

日本海關電子申報的具體操作方式。圖／摘自日本財務省海關官方網站
日本海關電子申報的具體操作方式。圖／摘自日本財務省海關官方網站
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日本旅遊過海關可使用電子申報系統，5秒就可以迅速過關。圖／摘自App Store
日本旅遊過海關可使用電子申報系統，5秒就可以迅速過關。圖／摘自App Store
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憑護照及QR Code到電子申報通道，可透過臉部辨識通關。圖／摘自日本財務省海關...
憑護照及QR Code到電子申報通道，可透過臉部辨識通關。圖／摘自日本財務省海關官方網站
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只要準備好護照，手機下載App就可以使用日本海關電子申報。記者魏妤庭／攝影
只要準備好護照，手機下載App就可以使用日本海關電子申報。記者魏妤庭／攝影
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填寫完申報資料後，就可拿到QR Code，可在機場海關電子申報通道讀取護照及QR...
填寫完申報資料後，就可拿到QR Code，可在機場海關電子申報通道讀取護照及QR Code通關。圖／摘自日本海關電子申報App
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日本海關電子申報App內有多種語言可選擇。圖／摘自日本海關電子申報App
日本海關電子申報App內有多種語言可選擇。圖／摘自日本海關電子申報App
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成田機場海關

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