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「乳霜20」首揭神秘關鍵密碼 紅棗＋紅蔘美肌力再提升

2019-12-16 09:26經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

「乳霜20」是不少日本女性口耳相傳，擁有45年歷史，卻始終人氣不墜的美容保養聖品，但它的20代表的又是什麼意義呢？朵茉麗蔻首度公布神秘黃金比例，原來這個20，指的是乳霜當中膠原蛋白原料所佔的含量。

不過，朵茉麗蔻也表示，以20的比例再搭配其他漢方成分不僅美肌效果最佳，質地的感受度也是最好的。因此，未來將持續著重的是新成分的添加。

2019年冬天，朵茉麗蔻針對8支保養品中的二款長銷經典保養品「美活肌精華」與「乳霜20」新添加入升級版紅蔘＋紅棗精華，訴求以漢方新黃金比例，全面提升紫外線防禦力與膠原蛋白修復能力，而這也是第19代的乳霜20。

朵茉麗蔻進一步指出，俗話說：「一日食三棗，終身不顯老」，紅棗是中醫常用的溫熱滋補食材，連古代四大美女之一的楊貴妃也非常熱愛紅棗。因此，今年冬天，特別將新原料「紅棗」精華及升級進化版的「紅蔘」精華添加到經典代表作「乳霜20」當中，不但可延續歷代抗老乳霜的肌膚保養優點，這次更著眼在預防紫外線帶給肌膚中膠原蛋白的傷害。

此外，朵茉麗蔻這次也利用最新的蒸氣加壓技術萃取出新的「紅蔘精華」，使抑制黑色素生成的人蔘皂苷Rg3（Ginsenoside Rg3）增加，訴求可提升美白效果，且自即日起消費者亦可透過電話或網路申請全系列三日份試用套組。

俗語說：「一日食三棗，終身不顯老」，朵茉麗蔻研究發現紅棗能促進膠原蛋白的保養，孕...
俗語說：「一日食三棗，終身不顯老」，朵茉麗蔻研究發現紅棗能促進膠原蛋白的保養，孕育彈力緊實肌膚，將其添加到經典代表作「乳霜20」當中。 圖／朵茉麗蔻提供
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頂級七年長白蔘萃取技術古法新用，「美活肌精華」及「乳霜20」膠原蛋白保養、美白再...
頂級七年長白蔘萃取技術古法新用，「美活肌精華」及「乳霜20」膠原蛋白保養、美白再升級！ 圖／朵茉麗蔻提供
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膠原蛋白紫外線修復

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