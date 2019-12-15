台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

若要說台灣特色，其中一個就絕對是早餐店。台灣的早餐店不僅價格便宜又方便，從中式到西式皆有，所以成為許多國外觀光客，尤其是日韓或香港等旅客，來台必朝聖、必吃的美食。不過，早餐店品牌眾多，到底哪家才是台灣人心目中的霸主呢？有網路用大數據關鍵引擎整理出網友認為最好吃的10大連鎖早餐店，來看看自己最愛的有沒有上榜吧。

DailyView網路溫度計利用《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網友最愛的10大連鎖早餐店，前3名不意外，分別由被視為早餐店代名詞的美而美，近年來陸續崛起的麥味登及拉亞漢堡。其他4到10名則依序是阿寶A-Bao早餐、弘爺漢堡、早安公雞農場晨食、真芳碳烤吐司、呷尚寶、早安美芝城、晨間廚房等。

除了網友最愛的10大早餐店外，每間早餐店都有網友必點的餐點，若是沒有吃過，不如明天就去點來吃吃看。其中，美而美必點的是鐵板麵，份量足夠且價格平實，讓一早就能吃得飽，一致認為CP值高，一定要嘗試看看的選項。而麥味登是泰式卡雞脆滋餐，白醬義大利麵搭配卡拉脆雞，再佐開胃的泰式醬汁，份量也是讓人相當有飽足感。拉亞漢堡最受推薦的是蛋餅系列，因為用的是全麥酥皮蛋餅，口感酥脆且香氣濃郁，而近期推出的芋泥肉鬆蛋餅，是最近吃拉亞漢堡必點來吃吃看的品項。

網友最愛10大連鎖早餐店

1.美而美

美而美是台灣最早開始的早餐店，雖然瑞麟美而美及美又美、巨林美而美現在都已屬於不同品牌，但在討論的時候依然統稱美而美。最常被討論的就是鐵板麵，認為CP值相當高。

2.麥味登

麥味登的討論度也相當高，近年進攻早午餐市場，甚至部分門市到晚上也有營業。餐點討論度最高的就是泰式卡雞脆滋餐，白醬義大利麵配上卡拉脆雞佐以泰式醬汁，份量和滿足感都讓許多網友覺得相當滿意。

3. 拉亞漢堡

拉亞漢堡網路評價頗高，最被推薦的就是蛋餅系列，全麥餅皮與其他早餐店用的不同。最近新推出「芋泥肉鬆蛋餅」受到不少網友討論，被認為近期去吃必點選項。

4.A-Bao House 阿寶晨食館

A-Bao House 阿寶晨食館是台中早餐店，對飲料的討論頗多，儘管評價兩極，但對炒麵的意見較為一致，搭配特製辣醬吃起來相當過癮。

5.弘爺漢堡

弘爺漢堡的蛋餅及咖啡也受到不少消費者喜愛，但香蔥吉拿棒吃起來香脆且蔥香十足，有網友不只會買來當早餐吃，而且還會買冷凍款帶回家加熱當點心吃，被認為是必點品項。

6.早安公雞農場晨食

早安公雞農場晨食融合了台式古早味與西式早餐的創意，主打老麵做漢堡麵包，招牌浩克雞腿排老麵堡最令網友印象深刻，但因為用料實在，因此也被評論價格偏高。

7.真芳碳烤吐司

真芳碳烤吐司用碳烤吐司作為招牌，但古早味粉漿蛋餅用的是粉漿為原料，與一般蛋餅皮不同，吃起來軟Q，所以頗受喜愛。不過也被網友評論價格偏高，可是不影響人氣。

8.呷尚寶 JSP

呷尚寶 JSP有多種麵包型態可以選擇，口味及麵包都可以嘗試。

9.早安美芝城

早安美芝城最被討論的餐點就是薯泥蛋起司丹麥吐司，酥脆外層加上柔軟的麵包體，再搭上滿滿的薯泥，相當有滿足感。

10.晨間廚房