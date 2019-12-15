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絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06聯合報 記者劉小川／台北即時報導

盤點熱賣斷貨的潤色護唇膏。圖／各品牌提供
盤點熱賣斷貨的潤色護唇膏。圖／各品牌提供
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冬天最容易讓嘴唇乾燥，這時一定要來一款「潤色護唇膏」，兼具上色與護唇效果，一抹上色就能感受到滋潤與潤色，平常時使用，不用再塗唇膏囉。以下盤點6款冬季必收潤色護唇膏，全是當紅熱賣色，秒殺款也全都回歸了。

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏／全新3色

Clé de Peau Beauté肌膚之鑰年度最熱賣的奢華訂製粉漾潤唇膏，粉色包裝讓人一看就愛，終於推出3款全新色，還曝光最暢銷的「櫻花裸粉」色，能夠讓暗黃肌膚有好氣色。

全新3色有#01玫瑰花苞粉、#02薄荷莓紅、#03蜜橙珊瑚，都是清新粉漾的好顏色，帶點可愛與淘氣，奢華訂製粉漾潤唇膏內含甘草 、日本山茶花油、玫瑰果油，一抹上去就感受到滋潤度，顯色度夠高，感受不到乾唇紋。

TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏

TOM FORD在今年夏天推出的太陽輕吻金箔潤唇膏，以金色包裝擄獲女人心，內含有奢華24K金金箔，搭配保養精萃的透明護唇膏，一擦上嘴唇，會隨著唇部溫度變成淡淡的粉紅色，而且滋潤度非常夠，乾冷冬天也不怕。

之前一上市，全台大斷貨，年底前TOM FORD推出節慶組合，金箔潤唇膏與太陽輕吻聚焦盤、太陽輕吻身體油組成特惠組，也是很難搶。

Kiehl’s檸檬奶油護唇膏／耶誕全新包裝

Kiehl’s旗下每到秋冬就熱賣的檸檬奶油護唇膏，先用冷壓方式萃取出檸檬的抗氧化，搭配椰子油，根據實擦的經驗，滋潤度非常高且持久，味道很香，而且擦上唇，也有淡淡的潤色效果，讓人一看就想親。

耶誕節，Kiehl’s與芬蘭藝術插畫家Janine Rewell合作，為檸檬奶油護唇膏推出全新聯名包裝，包括透明色與玫瑰色均有新包裝可買。

雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏

被暱稱為小粉管的雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏，因為可愛迷人的粉色包裝，還有不油膩，恰到好處的潤澤度，以及智慧溫感科技，讓秋天一到就狂賣上千支，根本很難買到。但節慶時期，雅詩蘭黛把小粉管護唇膏，搭配潤唇蜜組合特惠組，兩支粉紅色一起帶回家，一整個冬天都不用怕太乾燥，但聽說斷貨了。

迪奧癮誘粉漾潤唇膏新推美唇油

DIOR迪奧今年度的唇膏銷售排行榜中，第一名就是癮誘粉漾潤唇膏#001，連續蟬聯10年，滋潤度與顯色度均佳，擦上去能抹平唇部乾紋，也能幫助減少死皮，而迪奧在2020年1月1日，將把癮誘粉漾潤唇膏升級推出「美唇油」，強打滋潤效果更佳，長期使用會讓唇部恢復俏麗感。

美唇油內含櫻桃油加強保濕，唇油滋潤度更高，共有8個色號，最夯色號首推#001嬰兒粉，已經可以預料超難買。

蘭蔻絕對完美玫瑰潤色護唇膏

蘭蔻櫃上每位櫃姐必備的就是絕對完美玫瑰潤色護唇膏，有著荷荷巴果油及維他命E，自然滋潤度十足，天氣不夠乾時不要擦，不然無法展現其潤澤的魅力，淡淡的玫瑰潤色效果，擦上去雙唇嘟嘟的，讓人好想親。

肌膚之鑰 2019年度品牌熱銷冠軍唇膏 奢華訂製粉漾潤唇膏 ＃櫻花裸粉 2.8g...
肌膚之鑰 2019年度品牌熱銷冠軍唇膏 奢華訂製粉漾潤唇膏 ＃櫻花裸粉 2.8g／1,300元。圖／肌膚之鑰提供
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DIOR迪奧癮誘粉漾美唇油將在2020年1月推出。圖／摘自chicprofile...
DIOR迪奧癮誘粉漾美唇油將在2020年1月推出。圖／摘自chicprofile網站
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Kiehl’s檸檬奶油護唇膏耶誕限定包裝／700元。圖／Kiehl’s提供
Kiehl’s檸檬奶油護唇膏耶誕限定包裝／700元。圖／Kiehl’s提供
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雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏／1,100元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏／1,100元。圖／雅詩蘭黛提供
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DIOR迪奧癮誘粉漾美唇油將在2020年1月推出。圖／摘自chicprofile...
DIOR迪奧癮誘粉漾美唇油將在2020年1月推出。圖／摘自chicprofile網站
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雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏／1,100元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏／1,100元。圖／雅詩蘭黛提供
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TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏。圖／TOM FORD提供
TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏。圖／TOM FORD提供
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TOM FORD太陽輕吻金箔閃耀彩妝限量禮盒／4,800元。圖／TOM FORD...
TOM FORD太陽輕吻金箔閃耀彩妝限量禮盒／4,800元。圖／TOM FORD提供
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肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏，春夏新色，讓妳畫出好氣色／1,300元。圖／肌膚之鑰...
肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏，春夏新色，讓妳畫出好氣色／1,300元。圖／肌膚之鑰提供
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蘭蔻絕對完美玫瑰潤色護唇膏／1,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美玫瑰潤色護唇膏／1,150元。圖／蘭蔻提供
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