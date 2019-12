魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

再過不久就是耶誕節,不管是想告白或是想和另一半度過浪漫夜晚,必備耶誕大餐。本報整理出3間推出耶誕限定餐點的高檔餐廳,除了有牛排外,還有各種精緻菜肴(Fine Dining)提供選擇,價位從1,980元到6,880元不等,可趁此機會用美食來討歡心。

1.TOWN by Bryan Nagao

TOWN by Bryan Nagao即日起到12月25日推出限定11天的耶誕節慶菜單,主廚Bryan Nagao運用自己最擅長的東西融合料理風格,端出10道菜肴上桌,每道菜都可以看到主廚過去30年的不同經歷及積累。像是軟殼蟹薄餅的概念就來自台灣蔥抓餅小攤,他時常拿蔥抓餅當宵夜來吃,因而以此為靈感,放入軟殼蟹及日式梅子,讓蔥油餅的層次更加豐富,還融入日式風味。此外,主菜小牛胸腺則是運用他受到法式料理訓練的背景設計的菜肴,小牛胸腺是法菜中的經典菜肴,他加入了南迪雅蝦醬,讓這道菜可以吃得到「海陸精華」。套餐最低1,980元起,依照主菜價位不同。

2.茹絲葵牛排館

耶誕大餐怎能少得了牛排?茹絲葵牛排館即日起推出節慶套餐,有4款不同套餐提供選擇,主菜部分最特別的就屬期間限定美國菲力牛排及半份新鮮海鮮的海陸雙享,可以一次吃到最頂級的海陸滋味。另有加上人氣蟹肉糕的菲力牛排奧斯卡,使用頂級松露菲力佐香酥松露。甜點也相當美式風格,頂級巧克力與花生醬製成慕斯蛋糕佐香草甜醬與莓果,吃完甜在嘴裡也在心頭。套餐價位自2,890元到3,500元間,若是指定時間用餐還可以拿到青木定治特製禮盒。

3.侯布雄法式餐廳