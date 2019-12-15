默默賣成冠軍！蘭蔻白金煥亮雪露送化妝棉，用了高顏值

想要有高顏值嗎？就從用「雪露」開始吧！蘭蔻自從9月推出美妝界第一瓶「超緊顏白金煥亮雪露」後，在沒有廣告的狀態下，成為網路討論與小紅書的當紅炸子雞，還默默賣成蘭蔻聲量＋賣量的冠軍，為什麼雪露這麼強呢？除了有夢幻紫的瓶身之外，雙層質地讓用過的人都能成為高顏值。

所謂雪露保養，就是去除皮膚的老廢角質時，又能同時保濕與鎮靜，讓保養馬上有成效。「雙層質地」便是蘭蔻超緊顏白金煥亮雪露的獨有特性，上層是抗老緊緻保濕層，有著獨創「太空抗引力超效科技」，是明星產品「青春霜」的液態版。下層是溫和淨膚嫩白層，結合「玫瑰水精萃」，並添加了「水楊酸衍生物」幫助代謝老廢角質。

想要更進一步體會到雪露的功效，12月21日起，只要於蘭蔻專櫃購買一瓶雪露，限量加贈具有雙效功能的「雪露雙層拋光棉」，採用夢幻紫色雙層設計，推出三款不同外盒設計的拋光棉，模擬雪露在不同搖晃程度時的上下層比例。

該如何使用超緊顏白金煥亮雪露，搭配雙層拋光棉呢？使用三步驟：

1.輕搖：將雪露的上下層均勻搖晃，使之雙層融合徹底。

2.淨膚：將新推出的「雪露雙層拋光棉」沾取雪露，將「格紋面」輕擦肌膚，具有再次清潔、代謝粗糙老廢角質效果。