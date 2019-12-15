OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表
彰顯精準走時的計時碼表，可說是各個品牌的核心產品之一，也經得起時間考驗，才會受到藏家跟表迷的愛戴。像是歐米茄（OMEGA）的海馬潛水300米系列計時腕表，或是SEIKO為了周年紀念而復刻的Prospex與Presage系列計時碼表，都是目前倍受消費者關注的新品。
在去年，歐米茄慶祝海馬潛水300米腕表問世25周年時，就推出了改款的設計，表迷之間討論度非常高，當時就有為數不少的消費者在期待，那麼計時碼表款，何時會推出？於是搶在耶誕跟中國新年假期到來之前，歐米茄也正式推出海馬潛水300米計時碼表，保有了先前的波浪紋陶瓷表盤，但仍有許多細節值得去玩味。為了增加實用性，在這款表的6點鐘方向還具備了日期窗，另一個特色則是陶瓷按鈕，而且顏色與表盤及計時盤都一致，而最重要的則是皆搭載了通過雙認證的9900同軸擒縱大師天文台機芯，裡外皆美。
同樣具話題性的還有SEIKO今年推出的復刻款Prospex與Presage系列計時碼表，並使用6139機芯，所以為了紀念也是延續這樣的傳奇，而打造了這兩款復刻表。Presage系列計時碼表的設計概念來自1964年SEIKO所推出第一只日本國產計時腕表，所以盡可能貼近當時的美學，以箱型藍寶石水晶鏡面搭配寬度較窄的表圈、以及向內傾斜的錶殼外觀，以便於配戴時更貼合手腕弧度等設計。而Prospex計時碼表，則是向品牌第一款的自動上鍊計時表款致敬，還原了俗稱為「熊貓面」的表盤，配有獨創的三叉同步歸零錘與心型凸輪，以確保時針同步歸零。限量又是復刻設計，大大提高收藏性。
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