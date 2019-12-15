OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表

彰顯精準走時的計時碼表，可說是各個品牌的核心產品之一，也經得起時間考驗，才會受到藏家跟表迷的愛戴。像是歐米茄（OMEGA）的海馬潛水300米系列計時腕表，或是SEIKO為了周年紀念而復刻的Prospex與Presage系列計時碼表，都是目前倍受消費者關注的新品。

在去年，歐米茄慶祝海馬潛水300米腕表問世25周年時，就推出了改款的設計，表迷之間討論度非常高，當時就有為數不少的消費者在期待，那麼計時碼表款，何時會推出？於是搶在耶誕跟中國新年假期到來之前，歐米茄也正式推出海馬潛水300米計時碼表，保有了先前的波浪紋陶瓷表盤，但仍有許多細節值得去玩味。為了增加實用性，在這款表的6點鐘方向還具備了日期窗，另一個特色則是陶瓷按鈕，而且顏色與表盤及計時盤都一致，而最重要的則是皆搭載了通過雙認證的9900同軸擒縱大師天文台機芯，裡外皆美。